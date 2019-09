Kühe flüchten aus Tiertransporter in Tunnel

Tunnel auf Autobahn war am heutigen Donnerstagmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund: Ausgebüxte Kühe.

"Was macht die Kuh im Tunnel?".

Wie die Kühe ausgebrochen sind, ist nicht klar

Kurz vor 8 Uhr am Donnerstagmorgen kam der Verkehr auf der Autobahn A18 im Eggfluhtunnel (Schweiz) für eine knappe Viertelstunde zum Erliegen. Der Grund: Kühe waren aus einem Transporter ausgebrochen.Ein Leser-Reporter meldete den Vorfall inklusive Video bei "20 Minuten". Seine erste Reaktion:Doch die Kuh war nicht alleine unterwegs. Gleich mehrere Tiere schafften es, aus dem Transporter auszubrechen. Lange konnten sie die Freiheit jedoch nicht genießen. Die Kühe wurden wieder in den Transport zurückgetrieben und in ein Schlachthaus gebracht.Die Baselbieter Polizei bestätigt den Vorfall. Die Meldung sei gegen 7.50 Uhr eingegangen, die Kühe seien vor dem Eintreffen der Patrouille aber wieder im Transporter gewesen, heißt es auf Nachfrage von "20 Minuten". Wie die Kühe ausgebüxt sind, werde derzeit noch untersucht. Der Eggfluhtunnel war für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.