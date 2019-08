Frau schleift Hund hinter Auto her, bis er tot ist

Eine Hundebesitzerin aus Ungarn bindet ihren Hund mit einem Seil an ihr Auto und fährt los. Der Vierbeiner stirbt qualvoll. Hat er verdient, so die Ungarin...

Unfassbarerer Fall von Tierquälerei im Süden Ungarns. Eine 68-jährige Frau schleift ihren Hund an einem Seil hinter ihrem Auto her. Der Hund stirbt qualvoll.Passanten stellen die Frau zur Rede. Diese zeigt jedoch keinerlei Einsicht, versteht die Aufregung nicht... der Hund habe es verdient, so ihre Antwort.Tierschutzorganisationen aus dem ganzen Land gehen auf die Barrikaden und fordern, dass die Frau hart bestraft wird. Im Netz erntet die "Hundemörderin" einen Shitstorm. (mp)