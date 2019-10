Warum du ständig Käfig-Eier isst, ohne es zu wissen

Jedes 2. Ei, das Herr und Frau Österreicher essen, könnte aus einer Legebatterie stammen. Ein gesetzliches Schlupfloch macht es möglich.

"Jedes zweite hierzulande konsumierte Ei stammt aus verarbeiteten Produkten wie Nudeln, Keksen und Saucen – und hier wissen wir in der Regel nicht, woher und aus welcher Haltung es stammt."

So werden Konsumenten legal getäuscht

„Wir Österreicher konsumieren immer wieder Käfigeier, ob wir wollen oder nicht"

Forderung nach Kennzeichnugspflicht

Konventionelle Käfighaltung vs ausgestaltete Käfighaltung

Wie können sich Konsumenten vor Billigeiern aus tierquälerischer Haltung schützen?

Legebatterien sind in Österreich verboten. Legebatterie bedeutet: eine Henne lebt in einem Käfig, indem sie weniger Platz hat als ein DIN-A4-Blatt groß ist und sieht ihr Leben lang kein Tageslicht (konventionelle Käfighaltung). Diese Art der Haltung ist bei uns zwar verboten, dennoch landen regelmäßig unbemerkt billige Käfigeier auf unseren Tellern. Wie geht's das? Die fehlende Kennzeichnungspflicht macht es möglich., erklärt Dungler, Präsident von Vier Pfoten.240 Eier essen Herr und Frau Österreich im Jahr. Jedes zweite davon in verarbeiteter Form wie z.B.: in Nudeln, Keksen, Saucen, Gebäck oder Fertiggerichten.Bei verarbeiteten Eiern besteht keine Kennzeichnungspflicht. Diese gibt es nur bei frischen Eiern (Schaleneiern) im Supermarkt.: Werden in der Gastronomie, in Großküchen (z.B.: Krankenhäusern, Kantinen) oder in Fertiggerichten bzw. Lebensmitteln wie Nudeln, Mayonnaise oder Gebäck Käfigeier verwendet wurden (oft in Form von "Pulver-Ei" oder Flüssigei), muss dies nicht gekennzeichnet werden. Der Konsument hat in der Regeln keine Ahnung, wenn er ein Billigei aus der Ukraine auf seinem Teller hat., sagt Heli Dungler.Importe von Eiern aus nicht EU-Ländern, wie der Ukraine oder Indien, wo Hennen unter Bedingungen gehalten werden, die in Österreich längst verboten sind, sindEU-weit gestattet,nicht reglementiert und müssennicht gekennzeichnet werden. Das öffnet Tor und Tür für Billigeier aus nicht EU-Ländern, die keinerlei Tierschutz-Standard haben. Freihandelsabkommen mit den USA oder China sind aus denselben Gründen ein Problem.Von Tierschutz-Vereinen wie Vier Pfoten oder dem Wiener Tierschutzverein über die Landwirtschaftskammer, der AMA (Agrarmarkt Austria) oder ZAG (Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Geflügelwirtschaft) wird der Ruf nach mehr Transparenz und einer Kennzeichnungspflicht von verarbeiteten Lebensmitteln seit Jahren immer lauter.Es gibt zwei Formen der Käfighaltung. (Beides mit "3" auf der Eierschale gekennzeichnet). Die "alte"und die "neue"Die konventionelle Käfighaltung ist (seit 2009) in Österreich und EU-weit verboten, weltweit aber sehr verbreitet. Hier leben die Hennen auf weniger als einem Din-A4-Blatt Platz und sehen niemals Tageslicht.Ausgestellte Käfige sind nur ein paar Zentimeter größer als die "alten" (ein DIN-A4-Blatt plus fünf Bankomatkarten) und in Österreich ab 2020 verboten. EU-weit sind ausgestellte Käfige jedoch Gang und Gäbe (über 50 Prozent ) – weltweit sowieso. Michael Wurzer vom österreichischen Geflügeldachverband ZAG schätzt, dass weltweit 95 bis 99 Prozent der vermarkteten Eier von Hühnern sind, die in Käfigen gehalten werden.Eier mit dem Aufruck "3" stammen aus Käfighaltung (konventionell und ausgestaltet). Wer Wert auf Qualität und bessere Hühnerhaltung legt, sollte zu Bio-Eiern mit dem Aufdruck „0" greifen. "0" bedeutet Bio-Freilandhaltung und gewährleistet, dass die Hühner Bewegungsraum haben und mit Bio-Futter gefüttert werden.WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic rät zudem in Restaurants, Kantinen, Bäckereien, auf Märkten etc. lästig zu sein und immer nachzufragen, woher die verwendeten Eier kommen. Wer ganz auf der sicheren Seite sein möchte, sollte zu pflanzlichen Ei-Alternativen greifen. Der Markt von Ei-Ersatzprodukten boomt wie noch nie.