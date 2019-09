Falke fährt im Kühlergrill mit, Frau bemerkt es nicht

Irgendwie hat sich dieser kleine Raubvogel in den Motorraum eines Seats manövriert. Die Fahrerin bemerkt den blinden Passagier erst nach dem Parken.

Nicht eine Feder gekrümmt hat sich dieser blinde Passagier bei einer ungewollten Autofahrt in Lichtenfels (Graz). Über den Unterboden des Seats manövriert sich der kleine Raubvogel irgendwie in den Motorraum – direkt hinter den Kühlergrill und bleibt stecken.Die Besitzerin des Seats bemerkt den Falken während der Autofahrt jedoch nicht. Erst nachdem sie das Auto wieder geparkt hatte, sieht sie den verschreckten Falken in ihrem Kühlergrill. Die Polizei nimmt sich der Sache an...