32 Katzen aus Tier-Messie-Wohnung gerettet

Fall von Animal-Hoarding aufgedeckt! Tierschützer holen verwahrloste Katzen aus einer Wohnung. Einige waren mal schwanger. Von den Babys fehlt jede Spur.

"Die Tiere sind teils sehr krank und traumatisiert. Es konnte auch festgestellt werden, dass einige Katzen schwanger waren, doch von den Babys fehlt jede Spur."

Jahrelang in kleiner, dreckiger Wohnung

"Sie waren so still und deprimiert als wir sie ins Tierheim holten."

Miezen werden wieder aufgepäppelt

Happy End für 32 Katzen in Franken (Deutschland). Das "Tierheim Hof Erlalohe" rettet die teils kranken und traumatisierten Miezen aus der Wohnung eines "Tier-Horters" in Franken. Als "Animal hoarding" wird das krankhafte Sammeln von Tieren bezeichnet., so das Tierheim auf Facebook.Die Samtfpoten lebten offenbar viele Jahre umgeben von Schmutz und Gestank. Alle Katzen sollen laut dem Tierheim zehn Jahre und älter sein.Doch langsam aber sicher blühen die Fellknäuel in ihrere neuen, hellen Umgebung auf. "Es ist schön mit anzusehen wie manches dieser Samtpfötchen aus seiner Starre erwacht und mit leuchtenden, großen Augen auf seine neue Umgebung reagiert.", heißt es aus dem Tierheim.Die Miezen werden nun nach der Reihe gesäubert, kastriert, von Parasiten befreit und zum Zahnarzt geschickt. Eine große Frage steht jedoch im Raum: "Wo sind die ganzen Katzenkinder, die ja reichlich bei unkastrierten Tieren vorhanden sein müssten?", fragt das Tierheim laut.