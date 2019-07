Frankreich stoppt wegen Hitzewelle Tiertransporte

Hitzerekord in Frankreich! "Wir können die Tiere bei der Hitze nicht in Lastwagen und Züge lassen", so der französische Landwirtschaftminister.

Deutsches Tierschutzbüro fordert ebenfalls Tiertransport-Stopp

„Die Zustände bei Tiertransporten sind so schon fatal und bekommen viel zu wenig Beachtung. Während der Sommermonate müssen die Tiere auf den Straßen meist noch viel mehr Leid ertragen als sonst schon – und über dieses Elend wollen wir aufklären"

Eine Hitzewelle hat Frankreich fest im Griff. Vergangene Woche erreichte es erstmals 45 Grad. Schulen wurden geschlossen, Autofahrer angehalten nicht mit dem Auto zu fahren und – Landwirtschaftsminister Didier Guillaume verbot vorerst Tiertransporte.Guillame habe "...angeordnet, den Transport von Tieren zu verbieten, weil wir die Tiere nicht in Lastwagen und Zügen lassen können", so der Landwirtschaftsministern verganene Woche gegenüber BFM TV.Das Verbot gilt nur temporär. Man werde in der kommenden Woche sehen, ob die Hitze nachlässt, heißt es in Medienberichten.Besonders jetzt in den heißen Sommermonaten leiden die Tiere auf kurzen und langen Strecken unter der enormen Hitze und zu wenig Wasser, informiert das Deutsche Tierschutzbüro.Im Transporter erreicht es locker 40 bis 50 Grad Grad. Die Tiere können sich während den Fahrten von teilweise über 24 Stunden kaum bis gar nicht bewegen und leiden an mangelnder Wasserversorgung. Die Tierschützer fordern ein Ende von qualvollen Lebendtiertransporten und langfristig die Abschaffung der Massentierhaltung., so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros.(mp)