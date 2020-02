Nach Kälber-Skandal – Minister beruft Gipfel ein

„Ich bin ein Tierschützer...", sagt Sozialminister Rudi Anschober. Im März lädt er zum großen Tierschutz-Gipfel gegen Tierleid.

„Jeder Mensch, der weiß, dass Tiere keine Dinge, sondern Lebewesen sind, mit Gefühlen und Empfindungen, wird von den Bildern und Zuständen zutiefst erschüttert sein. So geht es auch mir. Denn ich bin ein Tierschützer..."

Österreichisches Kontrollsystem muss weiterentwickelt werden

„Tierschutz darf nicht an Österreich Außengrenzen enden. Daher muss auch das EU-Recht dringend überprüft und reformiert werden..."

