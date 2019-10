Fünf der traurigsten Fälle von Tierquälerei in Wien

Zum Welttierschutztag zeigt die Tierschutzombudsstelle Wien fünf erschreckende Fälle von Tierquälerei, in denen die Täter bestraft werden konnten!

5. Quälerei von Karpfen auf Brunnenmarkt: Tierhalteverbot Flossenverletzungen, Einblutungen in der Haut, verminderte Vitalität; das alles in einem Becken, dessen Wasser durch Hautfetzen, herumschwimmende Schuppen und Blutfäden getrübt war: Die Karpfen, die an einem Stand am Wiener Brunnenmarkt feilgeboten und bereits Ende 2017 bei einer Kontrolle von Veterinärbehörde und Marktamt entdeckt wurden, müssen schweres Leid erfahren haben. Nachdem der Geschäftsführer im vergangenen Jahr dafür bereits eine saftige Geldstrafe ausgefasst hatte, wurde heuer ein Tierhalteverbot für die Haltung von Karpfen über den Händler verhängt.

1. Ohren zwicken mit Folgen: 4.000 Euro Strafe Ein besonders grässlicher Fall von Tierquälerei ereignete sich zu Jahresbeginn im 15. Wiener Gemeindebezirk. Das Opfer: ein kleiner, unschuldiger Welpe, der vom eigenen, alkoholisierten Herrl beim Gassigehen auf offener Straße grob misshandelt wurde. Zeugen hatten beobachtet, wie der Hundehalter das Tier mehrfach geschlagen und mit dem Fuß Tritte verpasst hatte, so dass der Welpe nur mehr humpeln konnte. Die mutigen AnrainerInnen stellten den Tierquäler und verständigten sofort die Polizei. Der Halter sagte daraufhin aus, er habe den Welpen lediglich am Ohr gezwickt. Die Polizei nahm den Hund ab und übergab ihn der Tierrettung, die ihn sofort auf die Veterinärmedizinische Universität zur Behandlung und anschließend ins TierQuarTier Wien brachte. Es folgte eine hohe Geldstrafe wegen Tierquälerei in Höhe von 4.000 Euro. Die TOW setzt sich zudem dafür ein, dass der Mann ein Tierhalteverbot bekommt.

"Manchmal lassen sie einen erschauern, manchmal einfach nur mit dem Kopf schütteln. Betroffen machen sie immer, da unschuldige Tiere die Leidtragenden sind"

Von Geldstrafe bis Tierhalteverbot – diese Tierquäler konnten bestraft werden

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"DANKE" an aufmerksame BürgerInnen, die Tierquälerei melden

Parteistellung der Tierschutzombudspersonen

Mehr als 300 Fälle, in denen Menschen in Wien wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt wurden, landen jedes Jahr am Schreibtisch der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW)., heißt es von der TOW.Zu Tode gequältes Meerschweinchen. Lebender Hummer auf Eis. Verprügelter Welpe oder gequälte Karpfen auf einem Wiener Markt –Zum Welttierschutztag am 4. Oktober berichtet die Tierschutzombudsstelle über fünf der erschreckendsten und traurigsten Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, die dank der Hilfe der TOW 2019 gestraft werden konnten. Der ein oder andere Fall von Tierquälerei ist durch Polizeimeldungen und/oder Medienberichten bekannt. Wie diese Fälle in weiterer Folge geahndet werden, bleibt jedoch meist unbekannt.Dass diese Fälle an die Öffentlichkeit gekommen sind und verfolgt werden konnten, ist vor allem aufmerksamen BürgerInnen zu verdanken, die nicht wegschauen sondern handel wenn sie Zeuge von Tierquälerei werden.Diesen BürgerInnen möchte die TOW "an diesem Welttierschutztag auch einmal DANKE sagen!"Ein wichtiger Teil der Arbeit der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) ist die Kontrolle von Verwaltungsstrafverfahren, um sicherzustellen, dass dabei die Interessen des Tierschutzes gewahrt bleiben."In zahlreichen Verfahren konnten durch die von der TOW vorgebrachten Einwände und abgegebenen Expertisen die Einstellung der Verfahren verhindert und der Ausspruch einer angemessenen Geldstrafe erreicht werden.", so die TOW.