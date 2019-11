Fiaker in der Wiener City – Tierleid oder Tradition?

"HeuteTierisch" startet exklusive Videoreihe! Wir haben vier Experten dieselben elf Fragen zum Thema Fiaker gestellt. Die Antworten könnten teils nicht unterschiedlicher sein.

Vier Experten – vier Meinungen.

Vier Experten, vier Meinungen – das ist das Motto dieser exklusiven Videoreihe von "HeuteTierisch". Leiden Fiaker unter der Hitze in der Innenstadt? Sind Verkehr und Lärm eine Belastung? Gehören Fiakerpferde heute noch zu Wien?Fragen wie diese erhitzen die Gemüter jedes Jahr aufs Neue. Sachliche Diskussionen zum Thema findet man jedoch kaum.Tierschützer kritisieren das enorme Tierleid und fordern lautstark "Fiaker raus aus der Stadt". Für Fiakerfahrer hingegen sind Pferdekutschen alles andere als Tierquälerei und gehören "wie der Stephansdom zu Wien". Sie lieben ihre Pferde, wollen ihnen nichts Böses, wie sie sagen.und dass die Meinung zum Thema Fiaker auch unter Experten auseinandergeht. Je nachdem wen man fragt, erhält man eine andere Antwort. Für Tierfreunde also gar nicht so einfach, sich ein Bild zu machen."HeuteTierisch" hat einer Fiaker-Fahrerin, einer Tierschützerin und zwei Veterinärmedizinern, dieselben elf Fragen zum Thema Fiaker gestellt. Die Antworten überraschen und könnten teilweise nicht unterschiedlicher ausfallen.Geschäftsführerin Fiaker-Betrieb in Wien (Firma C.U. Fiakerbetriebs GmbH)Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer WienTierärztinBetreut Fiaker-BetriebeKampagnenleiterin bei Vier Pfoten(Amts-)Tierarzt im Ruhestand, Autor, Tierschützer