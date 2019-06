FPÖ und ÖVP sagen "Nein" zu mehr Tierschutz

Küken-Schreddern, Vollspaltenboden, Tiertransporte: Alle Tierschutz-Anträge der Liste Jetzt und SPÖ wurden im Parlament von FPÖ und ÖVP abgelehnt.

FPÖ – von wegen Tierschutzpartei, kritisiert SPÖ

"ÖVP steht auf Seite der Großkonzerne"

Warum lehnte FPÖ ab?

Die Liste Jetzt und die SPÖ starteten eine Tierschutzoffensive im Parlament. "Heute" berichtete. Die Liste Jetzt forderte ein Verbot des Küken-Schredderns, ein Verbot von Vollspaltenböden bei Schweinen und ein Verbot der narkoselosen Ferkelkastration. SPÖ und Neos stimmten dafür. ÖVP und FPÖ dagegen."Das ist sehr schade. Als Mitstreiterin hätte ich Philippa Strache von der FPÖ gesehen. Wir werden den Kontakt aber weiterhin suchen, um ein Umdenken in der FPÖ zu erreichen", so Daniela Holzinger-Vogtenhuber (Jetzt).Auch die SPÖ brachte ein Tierschutz-Anliegen ins Parlament. Und zwar die Einführung von Mindeststrafen bei gesetzwidrigen Tiertransporten. Ebenfalls von FPÖ und ÖVP abgelehnt und damit für den Moment vom Tisch.Besonders beschämend sei dies für die FPÖ, die sich ständig als „Tierschutzpartei" darstellen möchte, so Maurice Androsch (SPÖ). „Gerne würde ich der FPÖ-Tierschutzbeauftragten die Frage stellen, was sie zu der blauen Entscheidung sagt, dass alle FPÖ-Abgeordnete gegen eine Diskussion über ein Verbot des betäubungslosen Ferkelkastrierens gestimmt haben?", so der SPÖ-Tierschutzsprecher.„Von der ÖVP erwartet man sich ohnehin keine Unterstützung für den Tierschutz, da sie in der Vergangenheit deutlich gezeigt hat, auf welcher Seite sie steht, nämlich auf der Seite der Großkonzerne und der Agrarindustrie und nicht auf der Seite des Tierschutzes. Schade, dass die FPÖ hier mitmacht", so Androsch.Ein offizielles Statement hatbisher nicht von der FPÖ erhalten. Nachdem der Verein gegen Tierfabriken die FPÖ auf Facebook kritisiert, begründet Christian Hoebart (FPÖ) die Entscheidung in einem Kommentar wie folgt:(mp)