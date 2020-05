Homeoffice mit Haustier – die 60 besten Leserfotos

Die lustigsten/coolsten Leserfotos nach 7 Wochen Homeoffice mit Katze, Hund oder Pferd. Viel Spaß beim Durchklicken!

"Homeoffice mit Chiara: OH GOTT, ICH WILL WEG"

Homeoffice mit Haustier - schick uns ein Foto!

Woche 7 im Homeoffice geht heute zu Ende. Viele "Heute"-Leser hatten in den letzten Wochen zu Hause mehr oder weniger tatkräftige Hilfe von Hund, Katze oder Pferd. Wie die tierischen "Mitarbeiter des Monats" Frauchen und Herrchen zu Hause unterstützt haben sieht du oben in der Bildstrecke. Klick dich durch!Hund Idaho unterstützt Frauchen zum Beispiel damit, dass er ihre Tastatur als Kauspielzeug verwendet. Hauspferd Nasar ist mit Autorin Stephanie Arndt ins Lesen vertieft. Hund Zotty komponiert am Keyboard in Ruhe vor sich hin. Und Kater Gizmo schläft lieber auf dem Drucker, als bei der Arbeit zu helfen.Wir wollen wissen, wie Homeoffice mit Haustier bei dir so aussieht. Ob mit Katze, Hund, Pferd, Vogel, Meerschweinchen oder welches Tier auch immer dich derzeit bei der Arbeit zu Hause unterstützt.