„Willkommen, Wolf!" – Ein Blick nach Deutschland

In Deutschland leben wesentlich mehr Wölfe als bei uns. Wie gehen sie mit dem Wolf um? Kurt Kotrschal wirf einen Blick auf unsere Nachbarn.

Freut sich deutsche Bevölkerung über den Wolf?

(Text von Kurt Kotrschal; Wolfsexperte, Verhaltensforscher und Biologe.)Hessen zählt zu den Gebieten in Europa mit den meisten Wölfen und höchsten Dichten an Rudeln. „Willkommen, Wolf!" Mit diesen Worten beginnt das Grußwort der hessischen Umweltministerin Priska Hinz in ihrer Wolfsmanagementbroschüre.Sogar die Hessischen Behörden denken nun, dass man mit dem Wolf leben kann, auch ohne ihn bejagen oder „regulieren" zu müssen.Am 22. Mai 2019 fragte die Tageszeitung „Hessisch Niedersächsische Allgemeine" nach, ob das noch gilt. Zusammengefasst meinte der Wolfsexperte am hessischen Ministerium, Klaus-Ulrich Battefeld:Battefeld verweist auf eine Umfrage von 2018. Dort stimmten 75 Prozent der Bevölkerung sogar aus Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern der Aussage zu „Wölfe sollten in Deutschland leben können, auch falls es teilweise zu Problemen kommt". In Städten mit über 100.000 Einwohnern waren es 82 Prozent.„Der Wolf vervollständigt das Ökosystem in Hessen". Er jagt Rehe, Rotwild und Wildschweine, von denen es genügend gibt – teilweise sogar zu viele. Eine Reduzierung des Rotwildes wirkt sich positiv auf bestimmte Pflanzen aus und eine Reduzierung von Wildschweinen verringert die Schäden in der Landwirtschaft. Im Gegensatz zu Menschen jagt der Wolf vor allem schwache und kranke Wildtiere, was die Populationen gesund erhält.Wölfe jagen in der Regel Wildtiere und töten Nutztiere nur, wenn sie leichte Beute sind – wenn sie also nicht fachgerecht von ihren Haltern geschützt werden. Hundertprozentigen Schutz für Nutztiere gibt es aber nicht. Ein fachgerechter Elektrozaun ist mindestens 90 Zentimeter hoch. Verhaltensstudien haben ergeben, dass Wölfe eher graben als springen.Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft hat für ihr Bundesland die Kosten für die Errichtung von Schutzzäunen bei dauerhafter Anwesenheit des Wolfes auf bis zu 413 Millionen Euro geschätzt – plus jährliche Folgekosten von 28 bis 43 Millionen Euro. Diese Schätzung aus Bayern kann auch auf Österreich übertragen werden.Sie erscheint aber wesentlich zu hoch, kein Wunder, dennZudem stehen beachtliche EU-Förderungen für Herdenschutz zur Verfügung, die Länder müssen diese bloß abholen.Wölfe dürfen in Hessen, wie in den meisten europäischen Ländern, nur geschossen werden, wenn sie Menschen gefährlich werden, oder trotz guten Herdenschutzes mehrfach Schaden an Nutztieren anrichten. Dazu müssen Wölfe aber individuell identifiziert sein.Auch Hunde in der Nähe ihrer Menschen sind nicht durchWölfe gefährdet. Weil aber auch Wildschweine gefährlich werden können, sollten Hunde im Wald möglichst an der Leine geführt werden. (mp)