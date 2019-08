Die "Sprache der Hunde"; Ferienkurs für Kinder

Am 7.8. zeigt die Hundeschule Martin Rütter Dogs zusammen mit Therapiebegleithündin Abbey Kindern den richtigen Umgang mit Hunden.

Körpersprache lernen, Abbey streicheln

Wie, wann, wo?

Am 7.8. dreht sich in der Hundeschule Martin Rütter Dogs Wien alles um Kinder und Hunde. Als spezielles Ferienangebot wird Hundetrainerin und Volksschulpädagogin Katja Staud, gemeinsam mit Therapiebegleithündin Abbey, Kindern den richtigen Umgang mit Hunden zeigen. Das Angebot richtet sich an 8- bis 12-Jährige.Im theoretischen Teil (kindergerecht aufbereitet) lernen die Kids den richtigen Umgang mit Hunden und die "Sprache der Hunde" kennen. Im praktischen Teil wird Labradorhündin Abbey gestreichelt, gefüttert und an der Leine geführt. Den Kindern werden auch Möglichkeiten gezeigt, wie sie Hunde sinnvoll beschäftigen können.Der Kurs finden am 7.8.2019 von 10 bis 16.30 Uhr statt. Ort: Hundeschule Martin Rütter Dogs, Jedlersdorfer Straße 133, 1210 Wien. Für Getränke, Mittagessen und Jause ist gesorgt. Noch gibt es freie Plätze. Anmeldung direkt auf der Martin-Rütter-Website.(mp)