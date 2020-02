Rührend! Welpe kann nicht gehen, Taube nicht fliegen

Kuschel-Kumpel! Chihuahua Lundy und Taube Herman leben in einer Rettungsstation für Tiere mit Missbildungen. Die Bilder des entzückenden Duos gehen um die Welt.

Die beiden Kumpel leben in einer privaten Rettungsstation (The Mia Foundation - Love For Mia) für Tiere mit Missbildungen in New York.

Taube kann nicht fliegen, Chihuahua-Welpe nicht richtig gehen

Gary und Sue Rogers aus New York betreiben den gemeinnützigen Tierschutzverein "The Mia Foundation - Love For Mia". Die beiden kümmern sich um Tiere mit Missbildungen. Kürzlich veröffentlichten die Tierfreunde auf Facebook Videos und Fotos von zwei ganz besonderen, tierischen Findelkindern. Die Bilder des entzückenden Duos berühren Menschen weltweit.Lundy ist ein acht Wochen alter Chihuahua-Welpe, dessen Hinterbeine von Geburt an missgebildet sind. Der Welpe kann nicht richtig auf allen vier Pfoten gehen. Taube Herman lebt bereits seit einem Jahr in der Rettungsstation von Gary und Sue. Der Vogel kann nicht fliegen. Laut Medienberichten vermutet Pflegemama Sue, dass Taube Herman sich entweder den West-Nil-Virus eingefangen oder etwaige Hirnschäden hat.Die beiden Findelkinder mit Handicap freundeten sich jedenfalls sofort an, kuscheln und spielen miteinander. Pflegemama Sue machte Fotos davon und teilte diese auf Facebook. Dass das Posting viral geht, hatte sie nicht gedacht. Weltweit berichten Medien über das bezaubernde, ungleiche Duo. Gegenüber "Whec" sagt Frauchen:"Nur von einem einfachen Bild einer Taube und eines Welpen, haben wir bereits über 6.000 US-Dollar an Spenden eingenommen", freut sich Tierfreundin Sue.