"Jemand hat meine Katze erschossen!"

"Melde dich, wenn du Eier hast!", fordert Frauchen Marcella den Menschen auf, der ihre Katze Charly in Lichtenwörth (NÖ) mit einem Luftdruckgewehr getötet hat.

"Meine geliebte Charly ist jetzt tot, weil du sie mit einem Luftdruckgewehr abgeschossen hast!", schreibt Marcella F. aus Niederösterreich in die Facebook-Gruppe "Wiener Neustadt". Ihre Katze Charly wurde offenbar von einem Unbekannten in Lichtenwörth (Niederösterreich) mit einem Luftdruckgewehr abgeschossen. Laut Frauchen traf der Schütze direkt ins Herz. Die Samtpfote ist jetzt tot."Du weißt gar nicht, was du angerichtet hast!", schreibt Marcella weiter. Sie ist wütend und traurig und versteht die Welt nicht mehr. "Wer tut sowas? Meine Katze erschießen! Sie hat niemanden was getan!! RIP", endet die Nachricht. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bitte an tiere@heute.at und direkt an Frauchen Marcella.