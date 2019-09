Fünf kranke Babykatzen ohne Mama ausgesetzt

Seit Montag leben auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe fünf neue Findelkinder. Sie sind so jung, dass sie noch mit der Flasche gefüttert werden müssen.

Babykatzen brauchen noch Flascherl

Katzen noch zu jung für Vermittlung

Babykatzen kurz nach ihrer Ankunft am Tierschutzhof

Seit Montagabend leben auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Grenzregion Oberösterreich/Salzburg) fünf neue Babykatzen. Die kleinen Fellknäuel sind alle erst ein paar Wochen alt.Die Findelkinder wurden ihrer Mutter viel zu früh weggenommen – und ausgesetzt. Zwei Kitten fand man in Altheim, eine in Gilgenberg, eine in Straßwalchen und eine in St. Florian unweit eines Kindergartens.Noch brauchen die kleinen Miezekatzen viel Pflege und werden mehrmals täglich mit der Flasche gefüttert. Da sie krank sind bekommen sie zudem eine Augensalbe, Infrarotlicht, Inhalationen und "viele Kuscheleinheiten und Liebe", so Stadler. All das übernimmt Ziehmama Johanna Stadler.Interessenten müssen sich noch etwas gedulden. Die "armen, kranken Schnecken", so Stadler, sind noch zu jung um gleich vermittelt werden zu können. Wie alle geretteten Tiere der Pfotenhilfe werden die Kätzchen nur in verantwortungsvolle Hände abgegeben., so Jürgen Stadler. Er spricht aus Erfahrung. Ernstgemeinte Anfragen bitte direkt an die Pfotenhilfe. (www.pfotenhilfe.org)