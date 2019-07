"Jetzt" holt Tierschützer Martin Balluch ins Boot

Der umstrittene Tierschutzaktivist Martin Balluch (VGT) kandidiert als einer von fünf Kandidaten bei der Nationalratswahl für die Liste Jetzt.

Wer ist Martin Balluch?

Doppel-Doktor und unangenehmer Tierschützer

Tierschutz-Prozess ruinierte Balluch finanziell

Pelzfarmen, Legebatterien, Verbot von Wildtieren im Zirkus

"Ein Sitz als Abgeordneter im Parlament wird mir Möglichkeiten eröffnen für Tierschutz zu kämpfen, die ich bisher nicht hatte"

Trotz schlechter Umfrage-Prognosen stellt sich Peter Pilz mit der Liste Jetzt im September erneut zur Wahl . Auf Platz zwei kandidiert Parteichefin Maria Stern, auf Platz drei Daniela Holzinger-Vogtenhuber, Platz vier und fünf sind zwei Polit-Quereinsteiger: Die Juristin Susanne Giendl und Tierschützer Martin Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken (VGT).Alle Kandidaten seien Spitzenkandidaten, wird Pilz in mehreren Medienberichten zitiert. Balluch tritt als Spitzenkandidat für Niederösterreich und unabhängiger Tierschutz-Beauftragter an.Der 54-Jährige gilt, genau wie der" Verein gegen Tierfabriken", in der Öffentlichkeit als umstritten. Balluch macht seit Jahren vor allem mit provokanten Aktionen als Obmann des "VGT" von sich reden. Man liebt oder hasst ihn, dazwischen gibt es wenig. Gerade in Jagdkreisen, unter Viehbauern oder Fiakerfahrern sind er und der "VGT" äußerst unbeliebt.Wer ist der Mann, der eigentlich gerade in Vaterschaftskarenz ist? Ein kurzer Rückblick auf sein bisheriges Tun.In und über die österreichischen Tierschutzszene hinaus kennt man den Namen Martin Balluch. Er ist seit über 30 Jahren im Tierschutz tätig. Immer wieder inszeniert er medienwirksam Demonstrationen und Aktionen, die auf Tierqualen aufmerksam machen sollen. Damit machte er sich in der Vergangenheit nicht nur Freunde. Balluch informiert und diskutiert auf Podiumsdiskussion und stellte sich Debatten rund um Tierschutz.Was die wenigsten wissen: Der Tierschutzaktivist studierte Mathematik, Physik und Astronomie und hat zwei Doktor-Titel in Physik und Philosophie. Er gab seine akademische Karriere auf, um für mehr Tierrechte zu kämpfen. Dafür saß er bereits ins Gefängnis und erhält regelmäßig Anzeigen von seinen Gegnern.Martin Balluch stand gemeinsam mit anderen Tierschützern von 2010 bis 2011 wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Organisation vor Gericht. Er wurde rechtskräftig freigesprochen. In dem Ermittlungsverfahren soll einiges nicht korrekt abgelaufen sein, wie durch weitere Ermittlungen festgestellt wurde. Balluch hat ein Buch über den Prozess geschrieben, auch eine mehrfach prämierte Dokumentation ("Der Prozess") über den Tierschutzprozess gibt es.Laut eigenen Angaben ruinierte ihn der Prozess, trotz Freispruch, finanziell. Bis heute kämpft der 54-Jährige für eine angemessene Entschädigung.Der Ausdauer von Martin Balluch und dem "Verein gegen Tierfabriken" ist es unter anderem zu verdanken, dass Pelzfarmen, Wildtiere im Zirkus oder "Legebatterien" (Hühner, die zur Eierproduktion massenhaft in kleinen Käfigen gehalten werden) in Österreich heute der Vergangenheit angehören.Seinen ersten, kurzen Ausflug in die Politik machte Balluch übrigens im Jahr 2008. Da kandidierte er für Grünen auf Platz 16 für die Nationalratswahlen. Ohne Erfolg. Nun holt ihn Peter Pilz für die Wahlen im September an Bord.Knackt die Liste Jetzt im September die 4-Prozent-Hürde zieht Balluch als unabhängiger Fürsprecher für den Tierschutz ins Parlament ein. Für diesen Fall möchte er sein Engagement für den VGT "völlig getrennt" von seiner Arbeit als Abgeordneter weiterführen, wie er auf seinem Blog schreibt., so Balluch.(mp)