500 Enten im Burgenland für Treibjagd ausgesetzt

Im Juli werden die flugunfähigen Enten ausgesetzt und im Herbst während der Treibjagd wieder erschossen. Tierschützer intervenierten vergangenen Sonntag.

Die große Frage ist, inwieweit diese Praxis 'waidmännisch' vertretbar ist? Auch wenn sie rechtlich in Ordnung geht.

500 Enten im Komidantskanal ausgesetzt

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Gezüchtet, um erschossen zu werden

"Gut 500 Enten werden mit dem Transporter hergebracht und ausgesetzt, solange sie noch flugunfähig sind"

Vom Entenessen und Schrotflinten

Wie läuft eine Treibjagd ab?

Sachverhalte/Anzeigen werden überprüft

Jedes Jahr im Juli werden gezüchtete Enten, die noch nicht fliegen können, im Flusssystem der Leitha (Burgenland; Kleine Thaia, Kunstteiche, Komidantskanal) ausgesetzt, um sie im Herbst bei Treibjagden wieder zu erschießen. Die Zuchtfarmen, aus denen die Enten kommen, befinden sich laut dem "Verein gegen Tierfabriken" (VGT) in Ungarn.Vergangenes Wochenende wurden beim Komidantskanal erneut rund 500 Enten für die Jagd im Herbst ausgesetzt. 20 Tierschützer vom "VGT" versammelten sich an der Stelle und dokumentierten das Geschehen."Solche Fälle sind uns bekannt, wir überprüfen genau, ob und welche Übertretungen vorliegen. Es gibt auch Kontrollen vor Ort. Da es sich um ein laufendes Prüfungsverfahren handelt, können wir nichts näheres dazu sagen", so Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch auf Nachfrage von "Heute".Um die Tiere "vor der Treibjagd zu retten", trieben die Tierschützer hunderte Enten zurück nach Ungarn, "hoffentlich weit weg von Schrotflinten", wie Martin Balluch, Obmann des VGT, im Gespräch mit "Heute" sagt.Rund 500 Enten brachten die Tierschützer entlang des Komidantskanals zurück nach Ungarn. Man hoffe, die Tiere verteilen sich in der Gegend und fallen nicht der Treibjagd zum Opfer. Die Enten sollen jedoch nur einen Bruchteil der Tiere ausmachen, die insgesamt hier ausgesetzt wurden., berichtet Martin Balluch.Laut Balluch bleiben die Enten bis zum Herbst an Ort und Stelle – dann beginnt traditionell die Treibjagd auf sie. Damit die Tiere sich bis dahin nicht groß wegbewegen, werden sie laut dem VGT großzügig mit Weizen und Mais gefüttert."An der Entenaussetzerei gibt es viel zu kritisieren", so Balluch. Viele Enten erzeugen auch viel Kot, der das Wasser verdreckt. "Wir haben Wasserproben genommen. Die Kot-Keimzahl ist zu hoch". Zudem sei es verboten, lebensunfähige, gezüchtete Tiere auszusetzen, so Balluch, was die Enten (weil flugunfähig, keine Ahnung von Fressgegnern, etc.) eindeutig seien.Zudem könne man die Enten, weil sie mit Schrotflinten abgeschossen werden, nicht essen, meint Balluch. Was sonst mit den Enten passiert, wissen die Tierschützer nicht.Aus dem Büro von der Burgenländischen Landesrätin Astrid Eisenkopf heißt es auf Nachfrage von "Heute": "Es wird dem bereits nachgegangen. Die große Frage ist, inwieweit diese Praxis 'waidmännisch' vertretbar ist? Das heißt, selbst wenn es rechtlich in Ordnung geht, ist es noch gute Jagdpraxis, wie sie sich gehört?"Tierschützer vom VGT filmten 2018 ein solche Treibjagd auf Enten, fast an derselben Stelle, an der die 500 Enten am vergangenen Wochenende ausgesetzt wurden. Die Tiere werden mit einer Trillerfpfeife dressiert und folgen den Jagdhelfern zu einer Art Volaire. Von dort aus versuchen die Tiere, zurück zu ihrem Kunstteich zu fliegen. Dabei werden sie von Hunden wie schreienden Jägern gehetzt, geraten in Panik und werden mit Schrotflinten erschossen.Jagdaufseher sollen laut dem "VGT" Tierschützer bei der Aktion attackiert haben. Auf Nachfrage bei der Polizei-Pressestelle Burgenland heißt es: "Wir sind gegen 15.45 Uhr verständigt worden. Aktuell werden der Sachverhalt und mögliche Anzeigen überprüft. Nach Abschluss der Erhebungen werden dann entsprechende Anzeigen oder Berichte an die Bezirkshauptmannschaft oder Staatswanwaltschaft weitergeleitet." Mehr Auskunft gibt es nicht. Auf die Frage, ob es zu Zwischenfällen kam, heißt es, dass man aufgrund der laufenden Erhebungen nicht näher darauf eingehen möchte."Heute" versuchte auch, ein Jagdaufsichtsorgan zu erreichen. Der Burgenländische Jagdverband sieht sich nicht zuständig. Aus der BH Neusiedl heißt es, man wisse, wer die Jagdaufsicht inne hat, dürfe aber aus Datenschutzgründen keine persönlichen Daten herausgeben. Ein öffentliches Verzeichnis gibt es nicht. (mp)