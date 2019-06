Kaffee, Torte, Katzen streicheln

In der Nähe vom Nai Harn Beach (Thailand) gibt es am Straßenrand ein kleines Café in dem rund 20 Katzen wohnen. Si sieht es dort aus.





Torte essen und Katzen streicheln



Die Katzen sind "sehr gepflegt, entspannt und vorallem verschmust. Der Raum könnte etwas größer sein für die Katzen", so Vanessa F., die dort gerade urlaubt.



Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram









Katzenliebhaber würden das "Doo.cat.cafe" in Phuket wohl lieben. Es ist in der Nähe vom Nai Harn Beach (Thailand) und ist kein gewöhnliches Kaffeehaus. Hier gibt es einen eigenen Raum in dem rund 20 Katzen leben.Die Katzen sind "sehr gepflegt, entspannt und vorallem verschmust. Der Raum könnte etwas größer sein für die Katzen", so Vanessa F., die dort gerade urlaubt.Um 159 Bat (rund 4,5o Euro) kann man in den Katzenraum und die Miezen streicheln. Obendrauf gibt es noch ein Stück Torte, erzählt Vanessa – und natürlich Leckerlis für die Katzen. (mp)

Das könnte Sie auch interessieren Jetzt entdecken "HeuteTierisch" – der neue Tierkanal von "Heute.at"