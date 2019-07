Möwe landet unabsichtlich in Currygericht

"Wir haben einen orangen Vogel gefunden, der nicht fliegen kann", so oder so ähnlich muss der tierische Notruf geklungen haben. Tierärzte waren zuerst verwirrt.

Knallige Farbe, stechender Geruch

In Fass mit Currygericht gefallen?

Möwen sind für gewöhnlich weiß. Doch das Exemplar, das Spaziergänger neben einer Landstraße nahe Oxford fanden, passte so gar nicht in dieses Schema. Der Vogel war von oben bis unten knall-orange.Da die Möwe nicht mehr fliegen konnte, wandten sich die Vogelretter an das Tiggywinkles Wildlife Krankenhaus. Dort war man zunächst etwas verwirrt und wusste nicht, was man erwarten sollte, wie Tierärzte in einem Facebook-Posting schreiben.Als der Vogel dann eingeliefert wurde, stellte er sich als Silbermöwe heraus, die über und über mit "Curry oder Kurkuma" bedeckt war. Dieser rätselhafte Gewürzüberzug war auch der Grund dafür, dass der Vogel nicht fliegen konnte. Die Ärzte stellten schnell fest, dass der Unglücksvogel abgesehen von der knalligen Farbe und dem stechenden Geruch kerngesund war.Sie gaben ihm den Namen Vinny – von Vindaloo Curry – und badeten ihn nach eigenen Angaben mit einigem Aufwand. Der Vogel habe sie mit Currywasser vollgespritzt, sich schlussendlich aber gründlich reinigen lassen, so die Ärzte. Inzwischen gehe es dem Vogel wieder gut und er könne bald wieder in die Wildnis entlassen werden.Wie der Vogel es schaffte, sich so mit Curry zu bekleckern, bleibt sein Geheimnis. Es ist aber nicht der erste Curry-Vogel, um den sich englische Tierärzte kümmern mussten, wie Mashable.com berichtet. Demnach wurde 2016 eine Möwe gerettet, die in einer Lebensmittelfabrik in ein Fass Chicken Tikka Masala gefallen war. Den Tierärzten im Vale-TierKrankenhaus nahe des Städtchens Tewkesbury sei es damals gelungen, die Farbe abzuwaschen, der intensive Curry-Geruch sei dem Tier aber aber auch nach dem Bad geblieben, wieder "Guardian" damals schrieb.(jcg)