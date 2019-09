Wahlcheck: Welcher Partei ist Tierschutz wichtig?

Betäubungslose Ferkelkastration, Tiertransporte, Fiaker, Zirkustiere – welche Partei setzt sich für Tierschutz ein und welche nicht. Ein Überblick!

Am 29. September ist Nationalratswahl in Österreich. Pünktlich vor den Wahlen hat Vier Pfoten den antretenden Parteien Fragen zum Thema Tierschutz geschickt. Stichwort: Tiertransporte, Schweinehaltung, Fiaker, Qualzuchten bei Haustieren oder Tierverbot im Zirkus. Alle Parteien betonen, wie wichtig ihnen Tierschutz ist. Wenn es um konkrete Maßnahmen geht, zögern zwei von ihnen jedoch ganz besonders., Martina Pluda von Vier Pfoten.Am stärksten bekennen sich die Grünen und die Liste Jetzt zum Thema Tierschutz. Die ÖVP beantwortete keine der Fragen, schickte stattdessen einen allgemeinen Text zum Thema Tierschutz. Die FPÖ bleibt ebenfalls äußerst vage und verwirrt mit manchen Positionen – vorallem Themen, die die Landwirtschaft, Schweinehaltung und Tiertransporte betreffen.meint Vier Pfoten Kampagnenleiterin Martina Pluda.„Die ÖVP hat unseren Fragenkatalog erst gar nicht beantwortet, sondern ein allgemeines Statement zum Tierschutz geschickt. Die FPÖ wiederum hat häufig die Option ‚keine eindeutige Position' bei der Beantwortung gewählt." Interessant sei zudem die verhaltene Position der FPÖ. Tiertransporte nahmen im EU-Wahlkampf eine wichtige Rolle ein, resümiert Vier Pfoten.Alle Parteien, bis auf ÖVP und FPÖ, befürworten eine verpflichtende Herkunfts- und Haltungskennzeichnung von Produkten tierischer Herkunft. Sie begründen dies mit der "Wichtigkeit von Transparenz für die Konsumentinnen und Konsumenten." ÖVP und FPÖ geht die Haltungskennzeichnung zu weit. Sie fordern lediglich eine Herkunftsbezeichnung.Vier Pfoten kritisiert, dass eine reine Herkunftskennzeichnung viel zu kurz greift. Denn auch in der heimischen Tierhaltung gibt es noch diverse Tierschutzprobleme. Die Liste Jetzt fordert nicht nur eine Kennzeichnung sondern macht einen konkreten Vorschlag:„Idealerweise sollte die Kennzeichnung von Herkunft und Haltung nicht nur verpflichtend sein, sondern es sollte auch ein Foto von der Haltungsform auf den Tierproduktpackungen abgebildet sein müssen, ähnlich wie bei den Zigaretten.", so die Liste Jetzt im Wahlcheck.Während SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ, Liste Jetzt und der Wandl für ein Verbot von Vollspaltenböden und der betäubungslosen Ferkelkastration sind, ist die FPÖ „gegen übereilte Verbote", wie sie schreibt. „Wie lange sollen wir denn noch warten?", fragt Pluda von Vier Pfoten.„Die Wählerinnen und Wähler sollten die Antworten auf den Fragenkatalog sowie das bisherige konkrete Handeln der Parteien kritisch betrachten. Sie wollen ganz bestimmt keine reinen Lippenbekenntnisse..."