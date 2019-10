Frau mit Kind "entsorgt" Kaninchen neben Müll

Ungeliebtes Ostergeschenk? Samt Käfig wurden die verwahrlosten Kaninchen in der prallen Sonne neben einem Müllcontainer in Braunau (OÖ) "entsorgt".

"Tierquäler werden immer dreister"

Uninteressant gewordenes Ostergeschenk?

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"Die zwei verschreckten Mädchen waren völlig mit Kot und Urin verklebt und hatten sehr lange Krallen, was bedeutet, dass sie schon länger vernachlässigt wurden."

Hoffest Pfotenhilfe

, regt sich Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler auf. Seit Dienstagnachmittag leben auf ihrem Tierschutzhof in Lochen (Grenzregion OÖ/Salzburg) zwei neue Kaninchen-Damen. Eine unbekannte Frau hatte sie samt Käfig bei einem Müllcontainer entsorgt. Die zwei verschreckten Kaninchen waren sichtlich verwahrlost.Was ist passiert? In der Dr.-Pascher-Straße 1 (Braunau, OÖ) beobachten Bewohner eine Frau, die mit ihrem Kind einen Käfig mitten in die Sonne neben einen Müllcontainer abstellt. Danach suchen sie eilig das Weite. Wie sich herausstellt befinden sich in dem Käfig zwei Kaninchen. Sie leben noch, sind aber verwahrlost.Eine Augenzeugin ruft beim Tierschutzhof Pfotenhilfe an und bleibt sicherheitshalber so lange bei den Kaninchen, bis die Tierretter eintreffen, wie Stadler berichtet.Stadler tippt darauf, dass die Hasen Ostergeschenke waren, "die wieder einmal nach kurzer Zeit lästig waren und monatelang dahinvegetieren mussten." Davon hätte die Pfotenhilfe in den letzten Wochen "mehr als genug abgegeben bekommen", erzählt die Tierfreundin.Auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe können sich die Fellknäuel nun in Ruhe erholen und ganzjährig auf einer rund 1.000 qm großen Wiese austoben.Am kommenden Samstag (5.10.2019) findet das alljährliche Hoffest der Pfotenhilfe in Lochen statt. Hier können Besucher nicht nur die beiden Kaninchen-Damen sondern auch über 500 andere gerettete Tiere bestaunen. Mehr Infos zum Hoffest findest du auf der Pfotenhilfe-Homepage.