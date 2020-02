Jagd-Messe: Wildtier abschießen ab 370 Euro

Zebra töten ab 1700 Euro. Löwe erschießen ab 8000 Euro. Zibetkatze ab 370 Euro. Auf Messe in Salzburg werden Jagd-Safaris verkauft. ÖTV startet Petition.

„Dutzende Anbieter warben für den Abschuss von Elefanten, Löwen, Giraffen und Leoparden!"

Tiere werden nur für Treibjagd gezüchtet

"Unter anderem wird den Tieren erst in die Beine geschossen, damit der Jäger seinen letzten Schuss voll auskosten kann – ein Tod, der qualvoller nicht sein könnte."

Zebra abschießen ab circa 1700 Euro, Toter Elefant ab 15.000 Euro

ÖTV fordert Verkaufsverbot von Jagd-Safaris

Österreich Top 10 im Weltranking bei "Trophäenjagd"

"Die Nachfrage nach 'perfekten Trophäen' erhöht die Wahrscheinlichkeit von Schmerzen und Tierleid."

Der Österreichische Tierschutzverein (ÖTV) schlägt Alarm. Auf der Jagd-Messe „Die Hohe Jagd und Fischerei", die noch bis 23. Februar im Salzburger Messezentrum stattfindet, werden zahlreiche, blutige Jagd-Safaris bzw Jagd-Reisen angeboten. Bedeutet: Menschen mit und ohne Jagdschein können ab 370 Euro ein Wildtier abschießen. ÖTV hat recherchiert und sich die Angebote vor Ort angesehen., heißt es vom ÖTV und weiter: "Dabei handelt es sich um stark bedrohte Tierarten, die eigentlich unter besonderem Schutz stehen."Wie der ÖTV berichtet, werden die Wildtiere extra für Jagd-Safaris gezüchtet. Die Tiere haben keine Chance gegen die Schieß-Touristen, denen das Töten Freude bereitet.In der Nacht vor der geplanten Treibjagd sollen die Tiere laut ÖTV auf einem eingezäunten Gelände ausgesetzt werden. "Vorab-Recherchen haben gezeigt, dass die Löwen, Elefanten, Leoparden & Co. bis zur Erschöpfung gejagt, gehetzt und getrieben werden."Die Mitarbeiter des Österreichischen Tierschutzvereins haben Angebote eingeholt (gesamte Preisliste siehe oben in Bildstrecke). Vor allem Löwen seien aktuell zum Schnäppchenpreis zu haben, "weil das Trophäen-Import-Verbot in die USA amerikanische Kunden ausbleiben lasse", behauptet der ÖTV. Das soll ein Anbieter im persönlichen Gespräch erzählt haben."Anders als in Österreich sei das Jagen in afrikanischen Ländern auch ohne Jagdschein problemlos möglich, wie die Anbieter bestätigten.", informiert der ÖTV.Einen Elefanten abzuschießen beginnt laut Preisliste bei knapp 15.000 Euro. Ein toter Löwe ist ab circa 8000 Euro zu haben. Einen Leoparden zu töten kommt mit 4.700 Euro bereits günstiger. Wer lieber Giraffen erschießt, ist ab 2.900 Euro dabei. Am kostengünstigen kommen Schießwütige mit Zibetkatzen oder Schakalen davon, kostet keine 400 Euro.Der Österreichische Tierschutzverein startete nun eine Petition. ein österreichweites GEfordert wird ein striktes österreichweites Verkaufsverbot von Jagd-Safaris für bedrohte Tierarten sowie ein Importverbot für deren Trophäen. Kommen 50.000 Unterschriften zusammen kann die Petition beim zuständigen Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz eingereicht werden.In den internationalen Top 10 der Elefanten-Trophäenjagd taucht neben den Großen wie USA, Kanada oder China auch das kleine Österreich auf. Das ist das Ergebnis der Studie „Campaign to Ban Trophy Hunting" - „The Deadly Dozen" (Das tödliche Dutzend). Sie wurde im April 2019 veröffentlicht. Die Trophäenjagd und die damit verbundene Wilderei ist neben dem Verlust ihres natürlichen Lebensraums die größte Ursache für das Elefantensterben., steht es im Bericht.So sollen Trophäenjäger Kopfschüsse meiden, obwohl diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zum sofortigen Tod führen. Es gibt mehrere Berichte über Elefanten, die langsam und schmerzhaft getötet wurden.