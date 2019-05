Die schönste Begrüßung, seit es Affenbabys gibt

Diese Video geht direkt ins Herz! Ein Schimpanse nach dem anderen begrüßt Neuankömmling Leo in einer Auffangstation. Leos Mutter wurde getötet.

Einmal Umarmen bitte

Schimpasen vom Aussterben bedroht

Schimpansenbaby Leo hat keine Mutter mehr. Wilderer haben sie getötet. Zum Glück wurde der Bub von Tierrettern gefunden und mit in eine Schimpansen-Auffangstation genommen – "LCRP" (liberia chimp rescue protection), in der Republik Liberia (Westafrika, grenzt an die Elfenbeinküste).In der Rettungsstation leben bereits rund 25 Schimpansenbabys. Allesamt von Tierschützern gerettet. Sie begrüßen aufgeregt ihren neuen Kumpel Leo. Einer nach dem anderen wartet geduldig darauf, den Neuankömmling zu umarmen. Leo grinst über beide Ohren. Offensichtlich genießt er die Willkommenszeremonie in vollen Zügen. Genau wie seine neue Familie.Baby Leo und die anderen Schimpansen teilen sich alle ein ähnliches Schicksal. Sie haben keine Eltern mehr und sind vom Aussterben bedroht. Schuld daran ist der Mensch. Zum einen wird ihr natürlicher Lebensraum für Ackerland zerstört. Zum anderen werden die Tiere gejagt. Mehr Videos von der Rettungsstation "LCRP" . (mp)