Hoppla! Die 10 lustigsten Tier-Pannen in Bildern

Flamingo stolpert über seine eigenen Beine. Eigentlich sind Flamingos dafür bekannt, dass sie stundenlang auf einem Bein stehen können. Dieser Flamingo in einem Zoo in Moskau stolperte offenbar trotzdem über seine langen Beine. Besucherin Tatjana A. hielt den Sturz mit ihrer Handykamera fest.

Eichhörnchen bleibt in Kanaldeckel stecken. Ohne Hilfe kam das Fellknäuel nicht mehr heraus. Die Polizei rieb den kleinen Eichhörnchenkopf mit etwas Olivenöl ein. Dann wurde der Knirps sanft aus dem Gullideckel gezogen.

Seemöwe "kämpft" mit Toastbrot im Gesicht Diese Seemöwe hat ihren Kopf offenbar zu tief in eine Scheibe Toast gesteckt. Der Schnabel ging glatt durch. Der Rest des kleinen Kopfes nicht.

Am Ende gewann die Seemöwe den Kampf und fraß die ganze Scheibe Toast. Aufgenommen wurde der lustige Schnappschuss in Akranes (Island).

Dackel bleibt in Baum stecken. Der Schnappschuss entstand in Kentucky. Feuerwehrmann Daniel Newcomb eilt dem Hund zu Hilfe...

(Bild: Animalpress)

Löwenjunges bleibt in Baum stecken. Dieser Schnappschuss entstand im Masai Mara-Nationalpark (Kenia). Beim Spielen springt ein junger Löwe in einen Baum und "verknotet" sich darin so ungünstig, dass er praktisch bewegungsunfähig ist. Die Feuerwehr rettet ihn aus seiner misslichen Lage.