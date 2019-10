Acht seltsame Argumente gegen den Wolf

Besonders Argumente von Seiten der Jagd und Landwirtschaft halten einem Faktencheck nicht stand. Kurt Kotrschal zählt auf.

Die Bevölkerung hat Angst

Viele Leute haben Bedenken zur Rückkehr der Wölfe. Die sind teils verständlich, etwa die Skepsis der Schafbauern. Teils bringt man aber besonders von Seiten der Jagd und der Landwirtschaft vorgeschobene Argumente vor, die nicht halten.Die muss man ernst nehmen. Man darf sie aber nicht noch schüren, wie das manche Politiker tun. Von denen erwartet man Lösungen und Zuversicht, nicht das Spiel mit der Angst. Niemand muss sich vor Wölfen fürchten. Unter den heutigen Bedingungen werden sie sich sicher nicht an Menschen vergreifen.Über weite Teile Europas werden Wölfe nicht bejagt. Dennoch meiden sie die Menschen. Jene paar Wölfe, die in den letzten Jahren tatsächlich die Scheu vor Menschen verloren, wurden alle angefüttert, was man keinesfalls tun darf. Diese Wölfe wurden alle abgeschossen.Im Gegenteil, Herdenschutz ist fast überall möglich, wenn man es richtig und sorgfältig macht. Man kann mit Elektrozäunen, Hunden, Behirtung, Nachtpferchen, etc. arbeiten, je nachdem. Der erhöhte Aufwand muss aber den Bauern von der Gesellschaft abgegolten werden, die sich ja zu 70% den Wolf in Österreich wünschen.Vermischungen passieren – selten aber doch – seit es Hunde gibt. Wolf und Hund sind immer noch eine Art, sie können miteinander fruchtbare Nachkommen zeugen. Manche europäische Wölfe tragen ein paar Hundegene, dadurch ist aber die Art Wolf nicht gefährdet. Darüber habe ich bereits in meinen Blogs im August berichtet.Richtig, aber sollen wir erst dann beginnen, Arten zu schützen, wenn sie am Aussterben sind? Wohin das führt zeigt eindrucksvoll das weltweite Artensterben. Zudem hilft uns der Wolf, die heimische Natur in Ordnung zu halten.Aha! Aber mit Ausnahme der Berggipfel besteht Österreich fast nur aus Kulturland. Wildtiere werden also mit uns leben, oder gar nicht. Das gilt auch für die Wölfe; außer wir wollen sie, wie Reinhold Messner, nach Sibirien verbannen. Aber dort brennt bekanntlich der Wald.Das ist schlicht Unsinn. Dass Wölfe für 150 Jahre verschwunden waren, bedeutet nicht, dass sie nicht mehr heimisch wären. Zumal sie aus genetisch ähnlichen Populationen zuwandern.Richtig, das ist aber kein gültiges Argument. Wölfe rotten das Wild nicht aus, sie halten es gesund. Es bleibt mehr als genug für die menschlichen Jäger übrig. Abwegig übrigens, für gerissenes Wild Entschädigung zu fordern. Denn es gehört nicht den Jägern, sie haben bloß ein Aneignungsrecht wie der Wolf auch.