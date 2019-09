Dieser Hund verzaubert ein ganzes Flugzeug

Frauchen hatte Chips dabei

Dieser Hund braucht keinen Dackelblick, um ein ganzes Flugzeug zu verzaubern – er hat seine Goldie-Grimassen. Die Bilder von Huxley, dem vermutlich süßesten Golden Retriever auf der ganzen Welt, gehen gerade durchs Netz.Was war passiert? Huxley begleite Frauchen Ursula Daphne Aitchison im Flugzeug von London nach Ibiza. Sein erster Flug. Dem Golden Retriever war langweilig, weil Frauchen ihn zu wenig beachtete, so die Hundemama im Interview mit "The Dodo". Also setzte sich der Vierbeiner beleidigt auf den Sitz vor ihr neben einen anderen Passagier und ignorierte sein Frauchen. Bis...er plötzlich hinter sich etwas rascheln hörte..., so Frauchen Daphne Aitchison.Der süße Vierbeiner dreht sich prompt zur raschelnden Futterquelle um und steckt seinen Kopf durch die Flugzeugsitze. Er kann nicht glauben, was Frauchen da in der Hand hat. Großes Kino! Wer mehr von Ursula Daphne Aitchison und ihren Vierbeinern Huxley und Hugo sehen will, findet das Trio auf Instagram (hugoandursula).