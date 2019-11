Fälschte Tierversuchslabor heimlich Arznei-Studien?

Warnhinweis Warnbild Sensible Heikle Blutige Inhalte Graphic Content Achtung Disclaimer Nicht für Minderjährige geeignet

Die Tierschutzvereine Soko Tierschutz und Cruelty Free International veröffentlichen schockierende Undercover-Aufnahmen aus einem der größten privaten Tierversuchslabore in Deutschland.

(Bild: Soko Tierschutz / Cruelty Free International)

Das Familienunternehmen LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology) führt seit 55 Jahren für Firmen Versuche an Tieren durch.