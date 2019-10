Dragqueen lässt sich lebendig kochen

"Hummer ist kein Statussymbol, sondern geschmacklose Tierquälerei", kritisieren Travestiekünstlerin Olivia Jones und Peta.

"Gekocht werden tut weh!"

"Viele Menschen betrachten den Hummer auf ihrem Teller als Statussymbol und sind stolz darauf. Dabei ist das einfach nur geschmacklose Tierquälerei

Leidensweg der Hummer

Dragqueen hat großes Herz für Tiere

Making-of-Video Peta-Shooting





Die wohl bekannteste Dragqueen Deutschlands wird, passend zum Welternährungstag am 16.10., für die Tierrechtsorganisation Peta zum Hummer. Bei lebendigem Leib lässt sich Olivia Jones kochen. Sie steht im Wasser, schreit vor Schmerzen. Der Oberkörper schon völlig verbrannt vom kochenden Wasser. Die Botschaft:Mit der Aktion appellieren Peta und Olivia Jones an alle Menschen, das Leid der Krebstierchen nicht weiter zu unterstützen. Die meisten Menschen wüssten gar nicht, wie viel Tierleid hinter dem Verzehr von Hummer steckt.", so Travestiekünstlerin Olivia Jones."Jährlich werden Hunderttausende Hummer, überwiegend aus Kanada und den USA, nach Deutschland importiert.", informiert Peta. Ihr Leidensweg ist lang und qualvoll. Er beginnt bereits beim Transport., dann stapelt man sie übereinander in feuchten Styropoboxen. Vollkommen bewegungslos geht es für die Hummer zum jeweiligen Zielort, wo sie in einem Topf mit brühend heißem Wasser enden. Ab dem Moment ab dem Tiere gefangen wurden, bis zu ihrem Tod, bekommen die Krebstierchen nichts mehr zu essen.All das ist eine enorme Quälerei der hilflosen Hummer. Internationale Studien beweisen mittlerweile, dass Krebstiere nicht nur Schmerzen, sondern auch Angst empfinden. Hummer sind faszinierende und soziale Tiere, die mehr als 100 Jahre alt werden können.und andere Panzertiere vor dem Kochen betäubt werden. Importiert werden sie jedoch lebendig. In Deutschland gibt es kein derartiges Betäubungsgesetz. "Wir fordern das Bundeslandwirtschaftsministerium auf, ein Gesetz zu erlassen, das die sensiblen Tiere schützt", so Peta.Anti-Pelzkampagne, Protest gegen Kentucky Fried Chicken – Olivia Jones unterstützt Peta schon seit vielen Jahren und moderiert unzählige Veranstaltungen der Tierrechtsorganisation. Die Pelzgegnerin führt mehrere Nachtclubs in Hamburg, deren Showprogramme komplett frei von tierquälerischer Bekleidung sind.