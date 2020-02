Welpen-Schmuggler stopft Hunde in Angler-Box

Polizei stoppte am Wochenende illegalen Welpentransport aus Rumänien. Zwei von drei Hunden wurden in eine winzige Anglerbox gesperrt.

Illegaler Welpentransport von Rumänien nach Frankreich

Hunde hatten blutigen Durchfall

Glück im Unglück hatten am Wochenende drei Hunde in Deutschland. Vergangenen Samstag kontrollierten Polizeibeamte auf einem Autobahn-Parkplatz nahe der A6 in Auergründel (Franken, Deutschland) einen Transporter aus Rumänien.Neun Personen befanden sich laut Polizei in dem Fahrzeug. Zudem fanden die Beamten drei Hunde, die man offenbar versucht hatte, illegal von Rumänien nach Frankreich zu schmuggeln. Zwei Boxer-Welpen und ein rund neun Monate alter Mischlingshund.Erschütternd: Zwei der drei Welpen, die Boxer, wurden in eine winzige Anglerbox, im Fußraum des Autos, gesperrt, wie Carmen Nottrott vom Tierheim Roth erzählt.Die Polizei nahm den Rumänen alle drei Vierbeiner ab und bat das Tierheim Roth um Hilfe. Dort kümmern sich nun Carmen Nottrott und ihr Team um die geretteten Hunde.Die Welpen hatten alle blutigen Durchfall, wie Nottrott erzählt. Sie sind derzeit in Qurantäne, aber es gehe ihnen schon etwas besser. Auf die Schmuggler wartet laut Polizei nun eine Geldstrafe. Zudem müssen sie für die Unterbringung im Tierheim aufkommen.