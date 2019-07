"Sind Zecken für Hunde wirklich so gefährlich?"

"Die Meinungen gehen da ja auseinander", so Julia. Sie wüsste gerne, ob Zecken wirklich so gefährlich für Hunde sind und was man gegen sie tun kann.

Frage von Julia



Ich wüsste gerne, ob Zecken für Hunde wirklich gefährlich sind. Die Meinungen gehen da ja auseinander. Wenn ja, was hilft am besten gegen Zecken? Chemie-Halsband? Impfung? Tabletten? Öle wie Kokosöl?



Die Antwort



Zecken können durch Blutsaugen verschiedene Krankheiten auf Hunde übertragen, die teilweise wenn zu spät erkannt - zum Tode führen können, bzw. dem Hunde erhebliches Leiden und Schmerzen bereiten.



Dr. Susanne Lautner

Tierärztin, tierschutzqualifizierte Hundetrainerin

Web: www.tierarztpraxis-lautner.at

Folgende Zeckenarten sind bei uns heimisch:



Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus):



Kann Hundemalaria (Babesiose) übertragen. Die ersten Symptome sind Fieber, brauner Harn, Blutarmut (Notfall, sofort zum Tierarzt)



Gemeiner Holzbock (Ixodes ricinus):



mehr als 50 Wirte (u.a Mensch, Hund, Katze…); kann Borreliose, Canine Anaplasmose, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, sehr selten, Tiere mit geschwächtem Immunsystem) übertragen.



Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus):



Hund, Mittelmeerraum, kann Babesiose, Ehrlichiose übertragen, kann sich bei uns im Freien nicht vermehren, aber in der Wohnung (eingeschleppt vom Urlaub)



Zecken überleben 40-Grad-Wäsche, drei Wochen unter Wasser oder ein Jahr ohne Nahrung



Zecken sind Überlebenskünstler. Sie können 1 Jahr ohne Nahrung überleben, findet man auch über 1.500 m, können 24 Stunden bei minus 13 Grad überleben, überleben meist in der Waschmaschine bei 40° Waschgang, können bis zu 3 Wochen unter Wasser überleben.



So beugt man Zecken am besten vor



Durch tägliches Absuchen des Hundes kann man eingebohrte Zecken entfernen, indem man sie mit den Nägeln ganz bei der Haut abzwickt (oder mit Zuckerzange) und gerade heraus zieht



(nicht drehen , kein Öl ...)



Am sichersten: vom Tierarzt empfohlene Antizeckenmittel wie Spot-Ons (Tropfen zum Auftragen auf die Haut), oder Tabletten , die ein bzw. drei Monate schützen.



Nicht wirken diverse Öle, die auf den Hund gesprüht werden, vor allem beeinträchtigen diese den Geruchssinn des Hundes, bzw. führen zu Darmproblemen bei Ablecken.



Die Frage wurde beantwortet von:



Dr. Susanne Lautner; Tierärztin, Hundetrainerin



Frau Dr. Susanne Lautner führt eine allgemeinmedizinische und verhaltenstherapeutische Kleintierpraxis und Hundeschule in Wien Hietzing. Sie ist tierschutzqualifizierte Hundetrainerin, Mitglied bei der VÖHT und im Vorstand der internationalen Hundetrainervereinigung der Pet Dog Trainers of Europe.



