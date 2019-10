Dieses extrem seltene Säugetier stirbt bald aus

Bergbongos sind die am meisten vom Aussterben bedrohte Säugetierart der Welt. Wilderer haben es auf ihr Fleisch und ihre Hörner abgesehen.

Der Bongo (Tragelaphus eurycerus) ist eine afrikanische Antilopenart. Der Bergbongo (auch Ost Bongo) ist eine seltene Unterart. Der Bergbongo ist eines der am meisten vom Aussterben bedrohten Säugetiere unserer Erde. Es gibt heute nur noch 70 Tiere, die in Freiheit leben.Bergbongos leben ausschließlich in den Wäldern Ostafrikas. Die letzten Tiere in Freiheit leben auf einem winzigen Zipfel von Kenia. Dort machen Wilderer Jagd auf die extrem seltenen Säugetiere. Sie haben es auf ihr Fleisch, ihre Hörner und ihre Haut abgesehen. Wenn sich nichts ändert, sterben die Tiere aus.Artenschützer feiern nun die erste Zoogeburt (in Chester) eines Bergbongos. Nach einer Tragzeit von neun Monaten brachte Bongo Safi ein gesundes Kälbchen zur Welt.