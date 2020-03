Wenn Katzenbesitzer Homeoffice haben...

Egal ob in Österreich, Deutschland oder Polen - rate mal, wer sich darüber freut, dass Frauchen und Herrchen jetzt Homeoffice haben – 15 geniale Fotos!

#homeoffice mit Katze

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Lies hier mehr zum Thema Corona und Haustiere:

Ob in Österreich, Polen oder Deutschland – wo es geht bleiben arbeitende Menschen derzeit im Homeoffice.Frauchen und Herrchen verbringen mehr Zeit mit ihren Tieren. Sehr viel mehr Zeit. Das freut vermutlich nicht nur die Vierbeiner.Wie sieht der Arbeitstag mit einem oder mehreren felligen Mitbewohnern aus? Wir haben uns im Netz umgesehen. Hier, 15 Fotos von Menschen und ihren Miezen im Homeoffice!Schick uns ein Foto per Mail an tiere@heute.at oder lade es direkt mit deiner "Heute"-App hoch!Prognose für Österreich von Vetmeduni-Vienna-Virologe Norbert Nowotny: "Die nächsten 4 bis 6 Wochen werden hart"