Cesar-Millan-Ticket gegen Hundetraining tauschen

Gefährliches TV-Hundetraining

Strom- und Stachelhalsbänder, Gewalt, Einschüchterung, schnelle (nicht langfristige) Lösungen – die Trainigsmethoden des amerikanischen TV-Hundetrainers Cesar Millan werden im deutschsprachigen Raum seit Jahren scharf kritisiert. Ausgebildete Experten werfen Millan Tierquälerei vor.Der selbsternannte Experte sei nicht ausgebildet und greife zu Methoden, die alles anders als Tierschutz-konform – in Österreich sogar teilweise verboten sind. Ende Oktober tourte der "Hundeflüsterer" nun wieder durch Europa. Vergangene Woche füllte er Hallen in Wien, Linz, Salzburg und Tirol.aufzuklären (nicht um Hundehalter zu kritisieren!) haben sich über 150 ausgebildete Hundetrainer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammengetan. Sie bieten Hundehaltern, die eine Show von Cesar Millan besucht haben, eine gratis Trainingsstunde an.Ziel der Umtauschaktion: Ausgebildete Experten wollen zeigen, wie modernes, positives, gewaltfreies, nachhaltiges Hundetraining tatsächlich funktioniert.Eintrittskarte aufheben und Umtausch-Gutschein ausdrucken (Link weiter unten). Mit Eintrittskarte und Gutschein einen der 150 Hundetrainer kontaktieren (Link weiter unten) und eine gratis Übungs- oder Fragestunde in Sachen Hundeerziehung in Anspruch nehmen.Neben der Umtauschaktion schreiben ausgebildete Hunde-Experten im Rahmen der "Blogparade 2019" auf der "gewaltfreies-hundetraining.ch"-Website über modernes Hundetraining. Kostenlos für alle interessierten Frauerl und Herrl nachlesbar.Die Idee zur Ticket-Aktion stammt von Sunny Benett - sie ist akademisch geprüfte Kynologin, dipl. Hundepsychologin, VÖHT-Mitglied (Verein Österreichischer HundeverhaltenstrainerInnen) und betreibt die Hundeschule "Dogs in the City" in Wien. Für ihre Arbeit über die Gefahren von TV-Hundetraining bekam sie 2014 den Tierschutzpreis Österreich.Mehr Infos zur Aktion, eine Liste aller teilnehmenden Hundetrainer und die Gutscheine zum Ausdruck, findest du hier.