Babyente fällt von Balkon, landet in Blumentopf

Ein Entenküken plumpst von der Terrasse eines Gemeindebaus im 21. Bezirk und landet geradewegs einen Stock tiefer bei der Nachbarin.

"Ich habe das Entenküken gleich entdeckt, als es heruntergeplumpst ist"

Ente gut, alles gut

"Ich hätte das Küken ja gerne behalten, aber ich habe drei Katzen"

Darf man Enten im Gemeindebau halten?

Glück im Unglück hatte ein Moschus-Entenküken in einem Wiener Gemeindebau in Floridsdorf. "Heute"-Leserin Rosi P. (43) sitzt gerade am Balkon und plaudert mit ihrem Enkel. Da hört sie ein lautes Zwitschern.Wie sich herausstellt gehört es zu einem Entenküken, dass gerade vom Balkon ihres Nachbarn gefallen ist. Es landet direkt inRosis Blumentopf.Zum Glück war der Blumentopf mit Wasser gefüllt, berichtet Tierfreundin Rosi. So blieb die Babyente bei dem Sturz unverletzt.Im Gespräch mit "Heute" berichtet die 43-Jährige, dass ihr Nachbar Moschusenten züchtet. Eines der Tierchen scheint auf die Terrasse gewatschelt und irgendwie hinuntergefallen zu sein.Die Tierfreundin benachrichtigte die Wildtierhilfe (MA60). Das Küken wurde dem Nachbarn zurückgegeben. Das Küken dürfte rund drei Wochen Wochen alt gewesen sein., so Rosi.Das Halten Moschusenten ist im Wiener Gemeindebau übrigens erlaubt, solange die Tiere artgerecht gehalten werden, wie "Heute" auf Nachfrage bei Wiener Wohnen und "Wildtiere in Wien" erfährt. Das gilt jedoch nicht für jede Enten- und Tierart.(mp)