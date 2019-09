Tierschützer rettet wieder 10 Fohlen vor Schlachter

Die Fohlen-Versteigerungssaison in Österreich ist in vollem Gange und damit auch die Fohlen-Rettungssaison für den Tierschutzverein Animal Spirit.

"Oft sind die Fohlen nicht viel älter als vier Monate und wurden gerade erst der Mutter entrissen"

Bisher 25 Fohlen gerettet





"Wir sind gerade im Dauereinsatz, um möglichst viele Tierkinder vor diesem schrecklichen Ende zu retten."

"Ich bedanke mich herzlich bei bisherigen UnterstützerInnen, die uns den Freikauf der ersten 25 Fohlen ermöglicht haben!"

Aus den meisten Fohlen wird in Italien Salami

"von den Märkten zu Mastanstalten und dann zum Schlächter transportiert. Mitgefühl für diese Tierkinder, Fehlanzeige."

"Bitte helfen Sie uns, noch mehr Fohlen zu retten!"

"Bitte helfen Sie uns dabei!"

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten... Am berühmten Noriker Hengstfohlenmarkt in Maishofen (Salzburg) tummeln sich traditionell jedes Jahr im Herbst Pferdezüchter und Fleischhändler, um junge Fohlen zum Kilopreis zu (ver-)kaufen. Seit über zehn Jahren mischt sich auch Franz Plank, Obmann des ehrenamtlichen Tierschutzvereins Animal Spirit, unter das Versteigerungsvolk.So viele Fohlen freikaufen wie geht, damit sie nicht beim Schlachter landen. "Heute" berichtete. , informiert Plank.Zehn Fohlen konnte der Tierschützer kürzlich auf dem berüchtigten Noriker Hengstfohlenmarkt in Maishofen (Salzburg) retten. Fünf weitere Haflingerfohlen am heutigen Freitag auf einem Pferdemarkt in Tirol. Und, wie berichtet, zehn Fohlen auf dem ersten Pferdemark in Kitzbühel., so Plank.Damit sind es bisher insgesamt 25 Pferdekinder, die Plank mithilfe von Unterstützern vor dem Schlachter bewahren konnte. Jedes Jahr sammelt der Tierfreund Spenden und sucht vorab Plätze für die Fohlen. Umso mehr Geld er zusammenbekommt und umso mehr Plätze er findet, desto mehr Fohlen kann er freikaufen., so der Tierschützer.Jedes Jahr im Herbst werden Noriker- und Haflingerfohlen in Österreich versteigert. Die meisten an Fleischhändler und Fleischproduzenten.Die Fohlen werden meist direkt, so Franz Plank."Die Fohlen entsprechen nicht den gängigen Schönheitskriterien der Züchter. Noriker haben zudem einen guten „Fleischansatz" und werden daher speziell für den "Fleischmarkt" gezüchtet, so Franz Plank. Im Sommer standen die Fohlen noch mit ihren Müttern auf der Weide und wurden von Touristen bewundert. Im Herbst werden sie zum Kilopreis von 1,60 bis 2 Euro versteigert.Bis Ende Oktober finden noch einige Pferdemärkte statt, der letzte große am 22.10.2019. Animal Spirit wird auch dort wieder dabei sein und versuchen noch mehr Fohlen "vor dem sicheren Tod zu bewahren", wie Plank sagt., bittet Franz Plank. "Ein Fohlen kostet durchschnittlich 700 Euro, Noriker – je nach Gewicht – oft noch mehr! Jeder Betrag ist eine großartige Hilfe."Wer einen Fohlenplatz frei hat, spenden oder anderweitig helfen möchte, kann sich direkt bei Animal Spirit melden (www.animal-spirit.at). Entweder per Mail an: tanja@animal-spirit.at oder telefonisch unter +43 2774 29330.