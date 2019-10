Schmollender Hund zeigt, was er von Halskrause hält

So sieht ein beleidigter, zwei Jahre alter Belgischer Schäfer aus, der seinem Herrl übel nimmt, eine Halskrause tragen zu müssen. Großes Kino!

"Normalerweise kuschelt er sich zu uns. Diesmal hat er sich in die Ecke gesetzt und uns nicht mehr angeschaut

Der zwei Jahre alte Belgische Schäfer Arco ist schwer beleidigt. Aus ihm nicht verständlichen Gründen muss er ein komisches Ding um seinen Hals tragen. Herrl Jakob R. aus Wien filmt Arco dabei, wie er ihm unmissverständlich klar macht, was er von seiner neuen Halskrause hält.", so Hundepapa Jakob R.Beleidigt setzt sich Arco auf die andere Seite des Sofas, mit dem Rücken zu seinem Herrchen und ignoriert Jakob. "Bist du so beleidigt?", fragt "heute"-Leser Jakob. Arco bewegt sich nicht. "Arco-Bua?...", wieder keine Reaktion.Dass der Vierbeiner die Halskrause zu seinem eigenen Schutz trägt, damit sich die Wunde auf seiner Kralle nicht entzündet, weiß Arco nicht. Er schmollt weiter.Erst als ein magisches Zauberwort fällt, erwacht Arco aus seiner Starre...Dreimal darfst du raten welches Wort das war. Danach war alles wieder gut, so Jakob.