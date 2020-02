Virus-Warnung erstmals auch für Fleisch, Milch, Eier

Das Tierschutzbüro in Deutschland warnt nun offiziell davor, tierische Produkte wie Fleisch, Milch oder Eier zu essen. WHO rät vor allem vor rohen oder ungekochten Lebensmitteln ab.

„Wer hundertprozentig sichergehen will, dass er*sie sich nicht mit dem Virus ansteckt, sollte am besten kein Fleisch oder andere tierische Produkte kaufen und essen" Fleisch, Milch oder Eier aus China und Italien

"Eine klare gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungspflicht fehlt bzw. wird von den Firmen umgegangen"

Wird Coronavirus über Lebensmittel übertragen? Untersuchung eingeleitet

„In der Regel sollte der Verzehr von rohen oder ungekochten tierischen Produkten vermieden werden. Rohes Fleisch, Rohmilch oder rohe tierische Organe sollten mit Vorsicht behandelt werden, um eine Kreuzkontamination mit ungekochten Lebensmitteln zu vermeiden"

Das Deutsche Tierschutzbüro warnt nach einem aktuellen WHO-Lagebericht offiziell vor dem Verzehr tierischer Produkte wegen Corona: Denn das Virus breitet sich immer mehr aus. Über 80.000 Menschen sollen laut WHO derzeit an dem Virus erkrankt sein. Die ersten beiden bestätigten Fälle in Österreich gibt es offiziell seit gestern in Tirol. Auch in Italien und Deutschland mehren sich die Fälle.Das derzeit in Europa, Deutschland und Österreich angebotene Fleisch sowie andere tierische Produkte wie Eier und Milch stammen auch aus dem Ausland wie China und Italien, warnt das Deutsche Tierschutzbüro. "Also aus Ländern, wo das Coronavirus verbreitet bis stark verbreitet ist", heißt es in einer aktuellen Aussendung. Hinzu komme, dass man vielen tierischen Produkten überhaupt nicht ansehe, wo genau sie geschlachtet und verarbeitet wurden., kritisiert Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro. Das gelte vor allem für verarbeitete Produkte und Convenience.Das Deutsche Tierschutzbüro warnt nun offiziell vor dem Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken, solle auf tierische Produkte verzichten. Vor allem rohe, ungekochte Lebensmittel seien bedenklich."Angesichts der derzeitigen Lage sehe die WHO (Weltgesundheitsorganisation) den Verzehr tierischer Lebensmittel kritisch", so Pfeifer. Laut jüngstem WHO-Lagebericht wird derzeit untersucht, ob das SARS-CoV-2-Virus womöglich bei der weltweiten Einfuhr von Lebensmitteln übertragen wird oder nicht.Das SARS-CoV-2-Virus, welches das COVID-19-Virus auslöst, könnte „weltweit auf Lebensmitteln vorkommen" und „eine potenzielle Rolle von Lebensmitteln bei der Übertragung des Virus spielen", heißt es in dem WHO-Bericht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt generell:, warnt die Organisation wiederholt.Wissenschaftler und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vermuten, dass das Coronavirus von Wildtieren auf den Menschen übertragen wurde (Zoonose). China hat den Wildtierhandel derzeit verboten.