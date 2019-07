Polizistin rettet Schaf, Video begeistert Millionen

Ein Schaf will Kräuter hinter einem Zaun erreichen und bleibt mit dem Kopf stecken. Eine Polizistin hilft dem Tier. Das Rettungsvideo geht um die Welt.

"Das Schaf wollte die guten Kräuter hinter dem Zaun erreichen – und blieb mit dem Kopf stecken"

Tier unverletzt, Rettung dauert zehn Minuten

"Wir haben es bis jetzt noch nicht erlebt, dass ein Post so abgeht"

Ein Schaf gerät vergangenen Samstag in Winterthur (Schweiz) in eine Notlage. Eine Spaziergängerin bemerkt das hilflose Tier und verständigt die Polizei., berichtet Michael Wirz, Sprecher der Stadtpolizei Winterthur, dem Schweizer Zeitungsportal 20 Minuten.Polizistin Rahel Egli befreit das Schaf aus seiner Notlage. Sie ist sehr aktiv was Social Media betrifft und teilt regelmäßig ihre Einsätze im Netz."Als das Schaf befreit war, sprang es davon", so Stadtpolizei-Sprecher Wirz. Das Tier blieb glücklicherweise unverletzt. Die Aktion habe etwa zehn Minuten gedauert., so Egli zu 20 Minuten.Wie so oft teilt Polizistin Egli das Video der Befreiungsaktion anschließend auf der Social-Media-Plattform "Tiktok" – und landet damit einen ­Viralhit. Das Video wurde bereits rund 3,7 Millionen mal angeschaut. In der Regel erreiche sie mit ihren Videos rund 1000 Views, berichtet die Polizistin.(mp)