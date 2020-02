Katze hat vier Titan-Tatzen aus dem 3D-Drucker

Kätzchen verlor im eisigen Winter beide Ohren, den Schwanz und alle vier Tatzen. Dank dieser Prothesen kann sie wieder laufen.

Gemeinsam mit Experten der Uni Tomsk stellten die Tierärzte passende Titan-Prothesen her. Und zwar mit einem 3D-Drucker.

"Erfrierungen sind bei Tieren in Sibirien leider ein sehr reales Problem."

Titan-Prothesen aus dem 3D-Drucker

Kätzchen Dymka aus Sibirien hatte Glück im Unglück. Die Mieze verlor laut Medienberichten im kalten, russischen Winter alle vier Tatzen, ihre beiden Ohren und den Schwanz. Keine Seltenheit und meist ein Todesurteil für die Tiere, wie der russische Tierarzt Sergej Gorschkow laut Medienberichten erzählt. Er sagt:Eine Frau soll die halb erfrorene Katze auf der Straße entdeckt haben. Die Tierfreundin brachte die Mieze in ein russisches Tierspital (in Nowosibirsk). Gemeinsam mit Experten der Uni Tomsk stellten die Tierärzte passende Titan-Prothesen für das Kätzchen her. Und zwar mit einem 3D-Drucker.Katze Dymka wurde 2019 operiert. Wie man sieht hat sie den Eingriff gut überstanden. Die Samtpfote kann jetzt wieder gehen, springen und Stufensteigen. Die Frau, die Dymka halb erfroren auf der Straße gefunden hatte, hat die Katze behalten.