Kärntner Jagd-Abkommen ist "unfassbarer Skandal"

Wolf, Luchs, Bär & Co sind jetzt "Raubwild"

Kärnten verstößt gegen mehrere Gesetze und Richtlinien

Kuschelkurs mit Jäger bringt nichts, es gehört geklagt

Darf man in Österreich offiziell Gesetzesbruch ankündigen? Ich hoffe nicht!

Ein unfassbarer Skandal: Im Nationalpark Hohe Tauern sind Bär, Wolf, Luchs, Goldschakal und Fischotter ab sofort „nicht mehr willkommen"!Faschingsdienstag? Nein, voller Ernst: Eben schlossen Politiker,Jägerschaft und Grundbesitzer ein Jagdübereinkommen, wonach im Kärntner Teil des Nationalparks Hohe Tauern „Raubwild" künftig „nicht mehr willkommen" sei.Damit werden Bär, Wolf, Luchs, Goldschakal und Fischotter von den Erhaltungsmaßnahmen ausgenommen! Auch die Forschungan diesen bösen Tieren soll nicht mehr unterstützt werden. Und das alles in einem „Nationalpark"!Mit diesem erstaunlichen Übereinkommen werden Gesetze und Richtlinien gleich in Serie gebrochen: So entspricht der Nationalpark nun sicherlich nicht mehr den Kriterien der IUCN (World Commission on Parks and Protected Areas). Damit ist der Nationalpark eigentlich keiner mehr. Das neue Jagdübereinkommen widerspricht dem Nationalparkgesetz und nicht zuletzt verstößt dieses irre Übereinkommen auch eklatant gegen die für Österreich gültige EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.Die erlaubt eine jagdliche Bewirtschaftung der erwähnten Beutegreifer erst dann, wenn einerreicht wurde.Das ist aber für keine der in Ungnade gefallenen Arten der Fall. Geht es in den heimischen Nationalparks wirklich nicht mehr um Tiere und Natur, sondern nur noch um einen möglichst gewinnbringenden Touristenrummel?Das Wording des Übereinkommens entlarvt: Die ökologisch wertvollen Beutegreifer Wolf, Bär, Luchs, Schakal und Otter werden als „Räuber" (!) bezeichnet, und als „Wild", womit die Jägerschaft patzig ihr Verfügungsmonopol markiert.Oder wird sie von der eigenen Abteilung am Nasenring vorgeführt? Man muss jedenfalls endlich den Artenschutz ernst nehmen, in ganz Österreich und erst recht in Nationalparks! Daher muss nun die zuständige Staatsanwaltschaft ermitteln. Und den Naturschutzorganisationen sollte klar geworden sein, dass ihr Kuschelkurs mit der Jägerschaft rein gar nichts bringt.Im Interesse von Bär & Co. eine härtere Gangart einschalten und endlich klagen wäre angesagt!