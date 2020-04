Homeoffice mit Haustier, Woche 3 - 35 geniale Fotos

Katze auf dem Drucker? Hund auf dem Keyboard? Hauspferd im Büro? 35 tierisch lustige Homeoffice-Fotos unserer Leser zum Durchklicken.

Homeoffice mit Haustier - schick uns ein Foto!

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Das könnte dich auch interessieren

Für viele-Leser in Österreich bricht nun wegen Covid-19 Homeoffice Woche Nummer drei an. Frauchen und Herrchen haben seither mehr oder weniger tierische Unterstützung beim Arbeiten zu Hause.Vierbeiner Zotty zum Beispiel komponiert nun in aller Ruhe vor sich hin. Katze Nelli bespitzelt Frauchen beim Arbeiten gaaanz unauffällig durch die Fensterjalousien. Hund Mimi beugt mit Dauerschlafen einem möglichen Burnout vor. Und Hauspferd Nasar ist mit Autorin Stephanie Arndt in die Arbeit im Büro vertieft. Wir wollen wissen, wie Homeoffice mit Haustier bei dir so aussieht. Egal ob Hund, Katze, Vogel oder Hauspferd. Schick uns ein Foto an tiere@heute.at oder lade es direkt mit deiner "Heute"-App hoch, Stichwort "Haustier".Die ersten Leserfotos trudeln bereits ein – und sie sind großartig. Viel Spaß beim Durchklicken!