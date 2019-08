Gerettet! Flamingo steckt mit Schnabel in Gitter fest

Tierischer Polizeieinsatz in Salzburg! Für einen Flamingo endet der Ausflug in den Almkanal völlig entkräftet in einer außerordentlich ungünstigen Situation.





Strömung reißt Flamingo mit



Stattdessen wirft sich der Flamingo in den nahe gelegenen Almkanal. Problem: Die Strömung ist stark und reißt den Vogel mit. Passanten sehen den panisch rudernden Flamingo im Almkanal und alarmieren die Polizei. Dann beginnt die Suche nach dem Tier. Die besorgten Tierfreunde verlieren den Vogel aus den Augen, helfen aber "tatkräftig" bei der Suche nach dem panischen Flamingo mit.



Flamingo völlig entkräftet



Er steckt mit seinem Schnabel im Treibgutgitter fest. Ist unfähig sich zu bewegen. Die Polizeibeamten befreiten den Vogel mit vereinten Kräften aus dem Gitter und informieren mit einem Augenzwinker:



"Er leistete bei seiner Anhaltung keinerlei Widerstand""



Die Berufsfeuerwehr Salzburg brachte den geschockten Flamingo wohlbehalten wieder zurück zu seinen Artgenossen.



