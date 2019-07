Mantarochen bittet Taucher um Hilfe

Das Tier wurde von einem Fischerhaken verletzt und musste von den Schnorchlern befreit werden.

Ein Mantarochen überraschte eine Gruppe von Schnorchlern, die im Ningaloo Reef in Australien unterwegs war. Jake Wilton, ein Tauchlehrer aus der Region, erkannte schnell, dass der Rochen Hilfe braucht. "Ich führe oft Schnorchler in der Gegend herum, und es war, als würde der Rochen mich um Hilfe bitten."



"Sie kam näher und zeigte mir ihr Auge, unter dem ein Haken steckte. Ich wusste, wir müssen den Haken aus ihrem Auge ziehen, sonst hätte sie große Probleme bekommen", so Wilton. Der Tauchlehrer wie auch sein Begleiter Monty Halls sind überzeugt, dass das ausgewachsene Mantaweibchen absichtlich die Tauchgruppe um Hilfe gebeten hat.



Forscher gehen davon aus, dass Mantarochen ein hoch entwickeltes Gehirn haben, mit dem sie Probleme erkennen und nach Lösungen suchen können. Mantas seien deswegen von ihrem Verhalten her einem Säugetier ähnlicher als einem typischen Fisch. (20 Minuten)