Junger Kater am Nikolotag in Innenhof ausgesetzt

Der Wiener Tierschutzverein hat einen jungen, schwarzen Kater aufgenommen, der am Nikolotag in einer Box in einem Wohnhaus in Mödling (NÖ) abgestellt wurde.

Kater heißt jetzt Nikolaus, sucht bald neues Zuhause

"Nikolaus ist sehr zutraulich und verschmust und kann in einigen Wochen in ein neues Zuhause ziehen, wo ihm hoffentlich viel Liebe geschenkt wird."

"Ein Tier auszusetzen ist immer verwerflich, dies jedoch ausgerechnet noch am Nikolaustag zu tun, ist an Dreistigkeit und Herzlosigkeit fast nicht mehr zu überbieten.", heißt es aus dem Wiener Tierschutzverein.So passiert am vergangenen Freitag, am Nikolaustag. Unbekannte hatten den kleinen Kater auf einer Wiese im Innenhof einer Wohnhausanlage in Mödling (Niederösterreich) ausgesetzt. Das kleine Kerlchen saß in der Kälte in einer Transportbox, die zwar mit Futter befüllt war, "die Tat jedoch keineswegs entschuldigt.", so der WTV.Eine Dame entdeckte die Samtpfote und brachte den schwarzen Kater in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.Im WTV angekommen wurde der Knirps untersucht. Er ist um die drei Monate alt und gesund.Einen Namen hat der Kater jetzt auch - er heißt Nikolaus. Bei der tierärztlichen Untersuchung wurde Nikolaus gleich gechippt und entwurmt. Der putzige Kater ist jetzt im Katzenhaus des Wiener Tierschutzvereins untergebracht, "wo er schon das Herz des Personals erobert hat.", wie es aus dem WTV heißt.Ab wann genau der Kater in ein neues Zuhause ziehen darf, kann der WTV zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch Reservierungen seien noch nicht möglich. Das Tierheim bittet um Verständnis und etwas Geduld.