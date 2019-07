Betrunkener ruft Uber für verletztes Vogelbaby

Was tun, wenn Sie ein verwaistes Vogelbaby finden, das Hilfe braucht, aber ein, zwei Gläschen zu viel intuns haben? Genau. Sie rufen ihm ein Uber.

Heldenhafte "Saufaktion"

Spendenaktion für Vogelbaby

Facebook-Posting "Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah".

Stellen Sie sich vor, Sie sind betrunken und finden ein verwaistes Vogelbaby auf der Straße. Sie wissen, es braucht schnell Hilfe. Sie selbst sind zu betrunken, um selbst mit dem Auto zu fahren. Was tun Sie?Ein Mann aus Utah (USA) hatte eine ebenso ungewöhnliche wie gute Idee - statt den Vogel liegen zu lassen, rief er dem Stieglitz-Baby ein Uber. Dieses brachte den verwaisten Vogel ins "Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah".Die Tierärzte versorgten den Vogel und veröffentlichten die heldenhafte Rettungsgechichte auf Facbeook. "Danke an die Retter, die dem Vogel zeitnahe geholfen haben - und dabei weder sich selbst noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben", schreibt die Wildtierastation.Dem kleinen Vogel "Petey" geht es wieder gut, lässt die Wildtierstation wissen. Der Stieglitz wurde gefüttert, versorgt, gewärmt und genest nun in aller Ruhe. In der Zwischenzeit wurden auch schon Spenden für die Behandlungskosten gesammelt.Another FIRST you WILL NOT BELIEVE!!! 😳What do you do when you find a sick, injured or orphaned wild animal, but you've "had a few too many?" 🤪WELL, this rescuer called an UBER driver!NO, seriously, this little orphaned Lesser Goldfinch 🐥 was the sole occupant of an Uber vehicle 🚗 for a ride to WRCNU yesterday.While we feel we've seen it all and can't be amazed by anything, there is always SOMEONE out there to prove us wrong. 🤣🤣Thank you to the rescuer who helped this little one get the care it needed in a timely manner and thank you for keeping yourself safe and others on the road safe as well! (mp)