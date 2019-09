Verwahrloste Babykatzen auf Feldweg entdeckt

Zum Sterben in der Ödnis ausgesetzt? Die kleinen Miezekatzen waren extrem ausgehungert und voller Zecken. Der WTV päppelt die Kätzchen wieder auf.

Fünf kleine Miezekatzen wurden mitten im Nichts, auf einem Feldweg in Niederösterreich gefunden.

"Sie waren allesamt extrem verwahrlost, von Zecken übersät und abgemagert."

Kätzchen wurden vermutlich schon vor einer Weile ausgesetzt

Luke, Han Solo, Obi-Wan, Chewbacca und Leia im Katzenhaus

"Der WTV bittet um Verständnis, das aktuell noch keine genauen Angaben zum Vergabezeitpunkt der Tiere gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich."

Diese fünf kleinen Felknäuel wurden wohl gerade noch rechtzeitig gefunden. Eine aufmerksame Hundebesitzerin entdeckte die verwahrlosten Kätzchen beim Spazierengehen auf einem Feldweg, weit ab von Häusern oder ähnlicher Zivilisation, zwischen Laxenburg und Münchendorf (Niederösterreich). Von der Katzenmutter fehlt jede Spur. Die Hundebesitzerin sammelt die verängstigten Kätzchen ein und bringt sie in den Wiener Tierschutzverein (Vösendorf)., heißt es aus dem WTV.Der WTV nahm die Kätzchen auf und ließ sie umgehend tierärztlich untersuchen. Das Ergebnis: Es handelt sich bei dem Qintett um vier Burschen und ein Mädel. Die Kätzchen sind erst rund acht Wochen alt, extrem verwahrlost, ausgehungert und voller Zecken. Bei einem der kleinen Kater wurde auch eine Augenentzündung diagnostiziert.Die Katzenbabys dürften vermutlich schon vor einer Weile ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen worden sein. Das niedliche Qintett wurde gechippt, geimpft und wird weiter medizinisch versorgt.Die fünf Kätzchen hören jetzt auf die Namen: Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca und Leia. Im WTV-Katzenhaus werden sie nun "liebevoll umsorgt und wieder ordentlich aufgepäppelt", lässt WTV-Pressesprecher Oliver Bayer wissen. In einiger Zeit, frühstens ab 12 Wochen, werden die Jungkatzen zur Vermittlung freigegeben. Wann genau das sein wird, ist jedoch noch nicht absehbar, so Bayer.