Vor diesen Tieren fürchten sich die Österreicher

Hai? Schlange? Biene? Hund? 1000 Menschen in Österreich wurden gefragt, vor welcher dieser Tierarten sie am meisten Angst haben. Hier, die Ergebnisse.

Platz 16 Am wenigsten Angst scheinen Österreicher vor Schmetterlingen zu haben. Nur 12,5 % der Befragten gab an, dass Schmetterlinge Unbehagen vermitteln.

Au f Platz 15 und damit auf dem vorletzten Platz ist die Hauskatze. 13,9 % der Befragten gaben an, dass Katzen Unbehagen vermitteln.

Nach den Ameisen auf Platz 14 und recht weiten unten im Unbehaglichkeits-Ranking sind Hunde. 22,2, % der Befragten gaben an, Angst vor Hunden zu haben.

Gleich nach dem Pferden kommen auf Platz 13 Ameisen.24,3 % der Befragten gaben an, dass Ameisen Unbehagen bei ihnen auslösen.

Platz 12 Sehr weit unten auf der Angst-Skala sind Pferde. 24,6 % der Befragten gaben an, vor Pferden Angst zu haben.

Platz 11 belegt der Adler. 25,4 % der Befragten gaben an, dass ihnen Adler Unbehagen auslösen.

Auf Platz 10 kommen Affen. 26,1 % der Befragten gaben an, sich für Affen zu fürchten.

Auf Platz 9 der Unbehaglichkeits-Skala ist der Wal. 27,6 % der Befragten gaben an, sich vor Walen zu fürchten.

Dicht gefolgt vom Elefanten auf Platz 8. 29,2 % der Befragten gaben an, Angst vor Elefanten zu haben.

Dem Wolf folgt die Biene auf Platz 7 . 30,4 % der Befragten gaben an, Angst vor Bienen zu haben.

Dem Bären folgt auf Platz 5 der Löwe. 58,5 % der befragten Österreicher gaben an, vor Löwen Angst zu haben.

Der Spinne folgt der Bär auf Platz 4 . 59,4 % der Befragten gaben an, sich für Bären zu fürchten.

Auf Platz 3 folgt die Spinne. 73% der Befragten geben an, Angst vor Spinnen zu haben.

Dem Hai folgt die Schlange auf Platz 2 . 76,7 % der Befragten gaben an, sich vor Schlangen zu fürchten.

"Welche dieser Tierarten vermitteln Ihnen Unbehagen bzw. vor welchen Tierarten haben Sie Angst?"Das hat "Marktagent" 1000 Österreicher zwischen 14 und 69 Jahren gefragt. Zur Wahl standen 16 Tierarten – von Hai über Spinne bis Hund, Ameise oder Biene. Wir haben die Ergebnisse in der Bildergalerie oben für dich zusammengefasst. Viel Spaß beim Durchklicken!Das Tier vor dem die Befragten am wenigsten Angst haben sind Schmetterlinge. Vor Bienen haben die Österreicher weitaus mehr Angst, als vor Hunden.Durchgeführt wurde die Studie in Österreich, im Februar 2019 (Zeitraum: 13.2 bis 19.2). Veröffentlicht wurde die Auswertung im Mai 2019. Die Ergebnisse sind auf "statista.com" einzusehen und "repräsentativ für die österreichische Bevölkerung".