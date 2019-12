"Knorpeliges Glibberteil" – Dürers Rindermaul

"Das Maul eines Rindes" ist bis heute ein faszinierendes Tier-Werk Albrecht Dürers. Warum, erklärt Albertina-Chefkurator Metzger. Für "Heute" plaudert er ein bisschen aus dem Kunst-Nähkästchen.

"Dürer gibt uns wirklich das Gefühl dieses Tier zu hören und zu riechen."

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Die fünf bekanntest Tier-Werke von Albrecht Dürer

, Albertina-Chefkurator Christof Metzger.Ob 1500 oder 2019 - Albrecht Dürer haucht seinen Zeichnungen Leben ein, als säßen seine Motive lebendig vor einem auf dem Papier. Man kann seine (Tier-)Werke förmlich riechen und hören; will sie angreifen.Das trifft besonders bei diesem Werk zu. "Das Maul eines Rindes" ist zwar weniger bekannt, als Dürers Feldhase, dafür besonders faszinierend. Albertina-Chefkurator Christof Metzger plaudert anlässlich der Dürer Ausstellung in der Wiener Albertina für "Heute" ein bisschen aus dem Kunst-Nähkästchen und gibt spannende Einblicke in Dürers Tierwelt.Das Maul eines Rindes