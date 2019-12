So viele Insekten leben in deinem Weihnachtsbaum

Wer einen echten Weihnachtsbaum zu Hause stehen hat, hat an Heilig Abend sehr viel mehr (krabbelnde) Gäste im Wohnzimmer, als er oder sie bisher dachte.

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Echte Weihnachstbäume kommen aus der Natur. Kein Wunder eigentlich, dass sie Lebensraum für so manche Insektenarten sind.Nach einer Studie des norwegischen Universitätsmuseums in Bergen, mischen sich jedes Jahr eine Vielzahl an ungebetenen Gästen unter die besinnliche Weihnachtsrunde.Zu sehen sind die Tierchen meist nicht. Die Insekten leben gut versteckt im Weihnachtsbaum. Aber keine Panik: Anders als ungebetene Gäste auf zwei Beinen merkt man die krabbelnden Tierchen gar nicht.Warum das so ist und wie viele Insekten genau in einem einzigen Weihnachtsbaum leben können, erfährst du im Video oben.